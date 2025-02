"Ahora hay más casos de acoso y, además, con mucha más crueldad"

El exboxeador, Jero García, será uno de los participantes de una nueva edición del congreso Ahora Ilusión que se celebra los días 7 y 8 de marzo en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

-"Al otro lado del golpe" es el título de la conferencia que impartirá en el congreso "Ahora ilusión", ¿qué sabor quiere dejar?

-A mí realmente lo que me interesa es que cuando acabe la conferencia la gente salga por la puerta pensando en que sí se puede, que por muy mal que vengan las cosas, aunque nos caigamos, siempre tenemos que intentar levantarnos, pero no para estar simplemente de pie, sino para seguir peleando. Yo explico siempre la vida con la metáfora del boxeo, así que quiero que el público viaje conmigo un ratito por el barrio de Carabanchel y por las veladas de boxeo.

-Aparte de todo eso que quiere transmitir, ¿qué le aporta personalmente dar este tipo de conferencias?

-A mí me encanta viajar y, sobre todo, me encanta volver a los sitios donde he estado, por mucho que me duelan algunos. Eso me hace mantener la herida que, aunque ya está cicatrizada, continúa doliendo. Es la manera de seguir recordando de dónde vengo.

-¿Compartir sus experiencias ayuda a olvidar?

-Más que a olvidar, ayuda a recordar todo el proceso por el que he pasado hasta llegar al punto en el que estoy ahora. Yo hablo igual que escribo, limpio. Estoy en terapia constante.

-¿Qué recuerda como lo más complicado en su proceso de transformación?

-Al final, es un cúmulo de golpes, de fracasos y de caídas, pero lo que hay detrás de todo ello es un gran éxito. La clave está en llegar al éxito a través tropezones. Y yo me he tropezado muchas veces.

-¿El boxeo se convirtió para usted en una válvula de escape, como el protagonista de su novela "Cola de lagartija"?

-Se puede decir que todo parecido a la realidad es pura casualidad, pero es que en esta vida hay muchas casualidades (risas).

Mi propósito en la vida y el sentido de la misma es divulgar todos los beneficios del deporte y ayudar también en el tema social"

-Está ahora inmerso en la segunda parte de esta historia, ¿cómo decidió que debía seguir contando las andanzas de su protagonista?

-Mi idea principal era contar una historia de acoso escolar, primordialmente. Me monté una trama que, por desgracia, es muy habitual en chicos que lo han sufrido. Entonces me llegó una historia real, maravillosa, con final feliz. Me enamoré de ella y le pedí a su protagonista que me dejara contarla. En esa historia está claro que tenía que haber boxeo y barrio, así surgió el universo de Cola de Lagartija, que espero que ayude a muchísima gente. De hecho, la primera novela ya es lectura obligatoria en más de quince colegios.

-¿Se siente orgulloso de esta hazaña?

-Nunca pensé en hacer literatura juvenil, pero veo que, por mi estilo de escritura, muy cinematográfica, llego a estos lectores. Y esto para mí, en los tiempos que corren, donde cada vez se lee menos y se ve más TikTok e Instagram, si soy capaz de engancharlos, tengo que seguir por ese camino. Mi propósito ahora en la vida y el sentido de la misma es intentar divulgar todos los beneficios del deporte y ayudar también en el tema social.

-¿Qué puede adelantar de su nuevo libro?

-Creo que me ha salido una segunda historia bonita que gustará a los que leyeron la primera novela, pero también a lo que no, porque no hace falta haberla leído para disfrutar de las andanzas de Cola y de Fernando.

-Aparte de la literatura, también contacta con la juventud a través de las charlas en colegios e institutos. ¿Disfruta de una experiencia tan cercana?

-Yo me voy más ancho que Pancho cuando salgo de allí. Les llego, les hago emocionarse, viajan conmigo, les sensibilizo y les conciencio, porque cuando voy a los colegios trato el tema del acoso escolar desde otro punto de vista, el del acosador, y me funciona muy bien. Son 18.000 niños ya en el año y medio de impacto directo. Me he recorrido toda España y lo que me queda. Además, esta campaña está creciendo mucho y ahora están apoyándome marcas importantes. Me gustaría llegar a todos los colegios de España.

-¿Tiene la impresión de que se ha multiplicado el acoso escolar en las aulas?

-He participado en el último estudio que se ha hecho sobre acoso escolar, realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Coca-Cola y puedo decir que no es que haya mucha más cantidad, sino que, además, ha aumentado en calidad.

-¿En qué sentido?

-Con calidad, me refiero a crueldad. La mitad de los niños que sufren acoso escolar es a través de ciberbullying, en sus casas. Y eso añade el problema de que el niño que insufla daño no ve el dolor que está causando. Cuando tú no percibes ese dolor, no paras, por tanto, la crueldad es máxima y se consigue desnaturalizar y deshumanizar a las víctimas.

-¿Es fundamental entender a los jóvenes y hablar su idioma para que el mensaje cale mejor?

-A los niños, más que el lenguaje, lo que les interesa es la legitimidad. Cuando ven a alguien que es legítimo y que sabe que lo que les está contando es verdad, es donde calas. Lógicamente, hay también trucos de oratoria, que tienes que utilizar para llamar la atención, pero creo que cuando vas con la verdad por delante y eres legítimo en lo que dices, los niños abren mucho mejor los oídos.