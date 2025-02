La toresana Ana López, guía turística por un día en su visita a 'La Ruina': "En Zamora un día puedes..."

Dice el refrán que "Zamora no se ganó en una hora". Y, seguramente, la ciudad a orillas del río Duero tampoco puede ser visitada en profundidad en menos de ese tiempo si quieres parar en todos los lugares característicos de la urbe. Por ello, contar con guías turísticos que faciliten este proceso es uno de sus puntos fuertes. Unas personas cuyo trabajo en muchos casos pasa desapercibido y que, además, tienen sustitutos ocasionales en cuanto un programa televisivo o radiofónico pisa Zamora. Ese es el caso de la humorista Ana López, de origen toresano, que fue invitada a la grabación de 'La Ruina' en la capital.

La visita de este 'podcast' de humor al Teatro Ramos Carrión se produjo hace ya un par de meses, aunque no fue hasta hace unos pocos días cuando salió a la luz el programa tanto en su versión radiofónica como en su canal de YouTube. Una aparición en 'La bien cercada' para la que contaron como colaboradora de excepción con Ana López, humorista radicada en Barcelona, pero con orígenes en el Alfoz de Toro y en la comarca de Aliste. De hecho, fue la propia protagonista la que no quiso dar más detalles del "pueblo de 100 habitantes" en el que vive su familia "para no gentrificarlo".

Sea como fuere, en 'La Ruina' son comunes las pequeñas historias en las que se mezcla el humor con la desdicha, conocidas como 'ruinas', y de las que toma nombre el propio 'podcast'. En su caso, ya avisó desde el principio que la suya no ocurrió en la ciudad, aunque no sin antes apostillar que podía contar como tal el hecho de "haber ido a ver un concierto que dio Pignoise en Zamora allá por 2006". Mientras que los presentadores del programa comentaban que "no hemos venido aquí a juzgar", Ana López se arrancaba a cantar una canción del grupo de Álvaro Benito, con más carcajadas que seguimiento por parte del público.

Lo que si quiso contar la humorista toresana fue una curiosidad de Zamora, que dejó boquiabiertos a los promotores de 'La Ruina'. Como explicó la propia Ana López, "el tanatorio está en frente del centro comercial", explicación que prosiguió entre risas diciendo que "un día puedes estar en el cine viendo una película de Santiago Segura y al día siguiente a pocos metros, pero en un lugar mucho mejor". Una presentación al gran público digital de algunas peculiaridades de su provincia, explicadas por una chica que no rehúsa de considerarse como una "niña repelente" cuando era más joven.