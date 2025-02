Leopardas, Inductores y Exploding Boys, esta semana en La Cueva del Jazz en Vivo

Si no tienes planes para los próximos días, apunta estos dos conciertos de La Cueva del Jazz en Vivo. La sala de actuaciones propone dos conciertos para el sábado y el domingo, uno de ellos doble.

Viernes 21 de febrero: The Exploding Boys

La banda 'The Exploding Boys', con más de 18 años sobre las tablas, llega el viernes a Zamora para rendir tributo a The Cure, Depeche Mode, Joy Division y New Order. Según publicitan, The Exploding Boys está considerada "la mejor Banda Tributo a The Cure de Europa" y ha sido reconocida por el Premio de la Prensa como el mejor grupo tributo de España.

Hora: 20:00. Entrada anticipada: 17 € + (GG). Entrada taquilla: 20 €. Entradas a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y en dabutix.com

Sábado 22 de febrero: Leopardas y Los Inductores

El sábado será el turno de un concierto doble de garage y rockandroll con Leopardas y Los Inductores.

Leopardas

"Con influencias desorbitantes y salvajes como The Hives, The Monsters, Kate Clover o Amyl and The Sniffers, esta formación ha sabido canalizar en su música la esencia del rock más crudo y directo, con letras en castellano que narran historias de ciencia ficción, invasiones extraterrestres y amores interestelares. Un estilo muy personal, con matices exóticos, vibrantes y pegadizos, que se adhiere a la memoria como la arena de Marte a un traje espacial".

Los Inductores

Desde 2015, Sara, Jose y Jota facturan "auténticos himnos de punk-pop, garage y rock'n'roll, con hilarantes letras inspiradas en experiencias de la vida cotidiana".

Hora: 20:30. Entrada anticipada: 5 €. Entrada taquilla: 7 €. Entradas a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo. Las entradas se pueden reservar a través de la página web.

Leopardas. / Cedida

Y la próxima semana...

Jueves 27 de febrero

Los canadienses Wayward Saints es un quinteto canadiense de rock de la vieja escuela con la misión de devolver el espíritu sincero del rock a las viejas y nuevas generaciones. "Con influencias como Humble Pie, Allman Brothers, Faces y The Rolling Stones, por nombrar algunos, te llevarán en un viaje en el tiempo a los años de gloria del rock de estadio con un estilo fresco y elegante", explican.

Hora: 21:00. Entrada anticipada: 10 €. Entrada taquilla: 12 €. Entradas a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium.

Viernes 28 de febrero

Gansos Rosas. El viernes 28 de febrero vuelve la banda tributo a Guns 'n' Roses en Europa, la "mejor" según el batería original de la banda, Steven Adler, y por los miles de aficionados que llevan más de quince años llenando sus conciertos por todo el país. "No solo interpretan sus temas a la perfección, sino que ofrecen un espectáculo fiel al original".

Hora: 21:00. Entrada anticipada: 15 €. Entrada taquilla: 18 €. Entradas a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y en Wegow.

Sábado 1 de marzo

Sadia es un artista zamorano independiente de blues en español. "Apasionado, elegante y adictivo, son algunos de los adjetivos más repetidos para calificar su estilo, donde se dan cita estilos como el rock and roll o el swamp rock. En su música se aprecia el respeto por la tradición y, al mismo, tiempo, su sonido es fresco y contemporáneo".