6.000 pensionistas de Zamora exigen a Hacienda el pago en un solo IRPF de los 6 millones que les debe las mutuas franquistas

Alrededor de 6.000 jubilados en Zamora, desde los 70 años de edad, siguen esperando a que Hacienda les devuelva en este año 2025, y no en cuatro ejercicios, los 6 millones de euros de las cotizaciones que aportaron a las mutualidades laborales implantadas en 1954 por la dictadura franquista y suprimidas el uno de enero de 1979 cuando la Seguridad Social se extendió a toda la población trabajadora, una exigencia que han hecho pública esta mañana los secretarios de Pensionistas y Jubilados de CC OO y UGT, Teo Movilla y Ángel del Carmen, respectivamente, que recalcan que "había gente que no sabía que tenía derecho y no pudo reclamar en el IRPF de 2024".

Los dos activistas sindicales denuncian que el retraso implica "un perjuicio más" para los pensionistas y jubilados, puesto que la ampliación de ese plazo en cuatro anualidades hasta 2028, comunicada en diciembre pilla con le pie cambiado a este colectivo y "conllevará que muchas de estas personas desistan por la burocracia que conlleva la solicitud de ese reintegro".

Dificultades: la edad y el papeleo Movilla y Del Carmen incidieron en que se trata de personas que están en Zamora más cerca de los 80 años o más de edad, en su mayoría, con escaso o ningún conocimiento del sistema digital que la Agencia Tributaria establece para obtener los impresos, con el escaneo de un código QR, y un papeleo que complica las tramitaciones, "habrá quien desista de pedir ese dinero". Teo Movilla y Ángel del Carmen recuerdan que a las personas obligadas en su día a ser mutualistas para cubrir posibles accidentes laborales son en la actualidad gente a la que resulta difícil llevar a cabo el papeleo, "una complicación que puede dejar a muchos beneficiarios sin la posibilidad de reclamar ese dinero que es suyo", ya que dependen para tramitarlo de terceras personas. Por todos esos inconvenientes, exigen que se vuelva al pago único para garantizar que nadie se quedará sin su dinero.

Un dinero que puede alcanzar los 4.000 euros

Los sindicalistas critican duramente esta decisión unilateral de Hacienda que repercute en el poder adquisitivo de los pensionistas y jubilados, especialmente para aquellos que menos perciben, "hay algunas personas que han llegado ya a percibir hasta 4.000 euros por esos cuatro años, una cantidad muy sustancial para muchos y muchas, aunque sea menos, el dinero es suyo", coinciden en señalar para urgir a Hacienda a que entregue todo el dinero en este 2025. "Es una cantidad importante porque las pensiones en Zamora no son muy altas", añaden Movilla y Del Carmen.

Además, no deja de ser un agravio con sectores como el de la banca, cuyos empleados lo han cobrado ya en su totalidad, y con trabajadores y trabajadoras de Euskadi y Navarra cuya Administración de Hacienda ya se lo ha abonado.

Desde Pensionistas y Jubilados de CC.OO. y UGT, recuerdan que existe un acuerdo de Hacienda del 20 de marzo de 2024 por el que asume la devolución de todo ese dinero en un solo IRPF, "con carácter retroactivo solo para los últimos cuatro años de cotización" e insisten en que debe cumplirse.

En la provincia de Zamora, había 12.000 trabajadores y trabajadoras que fueron mutualistas entre 1968 y 1979, quienes están ahora reclamando, de los que aproximadamente el 50% ha logrado, ya que Hacienda le devuelva esas cantidades cotizadas con mutuas, pero había los perceptores de pensiones por jubilación e invalidez que cotizaron a mutualidades laborales previamente al 1 de enero de 1979 y puedan acreditar este hecho.

Es en 2022 cuando se conoció este derecho que Hacienda había obviado por la acción del sector laboral de la banca, que reclamaron ante el TS este derecho y logran la sentencia favorable que obliga a Hacienda a pagar de oficio.