Deja su cuenta al compañero de piso y la usa para estafar

Un estudiante se ha visto envuelto en una estafa por Internet tras permitir a su compeñero de piso usar su cuenta bancaria para recibir el ingreso del anticipo una supuesta beca, dinero que resultó proceder de una venta fraudulenta por Internet que ascendió a 1.500 euros. El titular de la cuenta bancaria, un inmigrante que estudia en Zamora becado.

El investigado declaró en el Juzgado que el conocido le había pedido el favor porque "era extranjero y no tenía aún en NIE, por lo que no podía abrir una cuenta bancaria", ha explicado su abogado, Alfonso Martín Carretero, que se afana en reunir pruebas de la inocencia de su cliente con el rastreo del dinero. El investigado no dudó en ayudar a este joven que simulaba ser también inmigrante y que estaba a la espera de obtener su NIE porque todavía llevaba pocos días en España, según le comentó.

Una máquina industrial

Cuando el titular de la cuenta le informó a su compañero de piso "he recibido un dinero en la cuenta y no se lo que es", este, que en realidad era un delincuente, "le dice que es el dinero del anticipo de la ayuda para sus estudios", indica el abogado. Lo que no sabía este joven estudiante es que para entonces el colega de piso ya había estafado 1.500 euros con la venta de una máquina industrial.

La explicación que insiste en ofrecer el acusado deberá convencer ahora al juez que debe determinar si hay pruebas suficientes de que el estudiante nunca llegó a tener ese dinero ni en la mano ni el suficiente tiempo en el banco como para poder apropiarse de la cantidad que ahora le reclaman.

El delincuente, desaparecido Por supuesto, la persona con la que el investigado tenía alquilada la vivienda tampoco ha vuelto dar señales de vida y ha dejado al estudiante, becado desde su país, con una mano atrás y otra adelante. Y con una investigación judicial abierta en la que se le acusa de haber estafado a un zamorano que creyó comprar una máquina anunciada en Internet por un buen precio cuando, en realidad, acababa de ser víctima de una estafa. Lo cierto es que la víctima de la estafa no dudó de la palabra del vendedor porque ya había adquirido otras máquinas por Internet por un precio más bajo del de mercado.

