Los coches clásicos invaden Zamora al calor de un chocolate con churros

Los amantes de los coches antiguos han disfrutado de lo lindo este sábado en Zamora, donde 120 vehículos históricos han invadido la Plaza Mayor para viajar en el pasado a través de los coches de época.

La concentración ha servido de carta de presentación de la nueva asociación zamorana "Clásicos Seña Bermeja" y a la vez ha sido una forma de festejar el centenario que cumple un clásico en los negocios de hostelería: la churrería Lorenzo. La vinculación de los coches históricos y la histórica chocolatería en la concentración de vehículos clásicos "100 años de churrería y pasión por los clásicos" ha resultado todo un éxito, tal y como ha constatado el presidente de los "Clásicos Seña Bermeja", Jaime Hernández.

Ha precisado que han sido unos 120 coches los que se han dado cita en la concentración y ha lamentado que hayan tenido que quedar fuera casi otro centenar porque la Plaza Mayor tiene el espacio que tiene y no había posibilidad de abrir las inscripciones a más vehículos. "Si hubiera habido más sitio habríamos alcanzado cerca de doscientos coches, ha quedado mucha gente fuera, es una pena y me fastidia muchísimo decir a la gente que no, pero el sitio es limitado", ha señalado.

Zamora. Concentración de vehículos clásicos. / Alba Prieto. LZA

Además de un recorrido por la ciudad, la concentración ha incluido, como no, un desayuno a base de chocolate con churros ofrecido por Churrería Lorenzo, una vez aparcados los coches en la Plaza Mayor. Posteriormente, ha habido un recibimiento oficial en el salón de plenos del Ayuntamiento y los participantes de fuera han tenido la posibilidad de realizar una visita guiada por el modernismo zamorano, para concluir la mañana con un concierto de música pop-rock de los años ochenta a dosmil a cargo de Jaime Sara.

En un descanso de la actuación musical se han entregado los premios de la concentración. El del coche más antiguo lo ha ganado Citroën 11 con matrícula de Cáceres que data del año 1955 y que ha llegado desde La Bóveda de Toro. Son setenta años los que cumple ese elegante coche de época que ha despertado la admiración de los curiosos que se han acercado a admirar los vehículos del pasado de la concentración.

El premio al coche llegado de más lejos ha sido para un Seat Málaga del año 1986 que ha traído desde Aranjuez, a 300 kilómetros de distancia por carretera, Toni Sanz. También se ha entregado un premio al coche mejor conservado en su estado original. Esa distinción ha sido para un Opel Rekord del año 1982 perteneciente a un aficionado zamorano a vehículos que bien podían haber protagonizado la serie de "Cuéntame como pasó".

