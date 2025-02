Las 3 bebidas de invierno más deliciosas, saludables y reconfortantes

Hay secuencias de yoga especialmente conocidas, se trata de series cerradas en las que siempre se hacen las mismas posturas, en el mismo orden, se mantienen el mismo tiempo, con las mismas instrucciones… Quizá conozcas la secuencia de yoga de Sivananda o las series de Ashtanga Vinyasa Yoga.

Hoy te traigo una secuencia no tan conocida pero que destaca por ser especialmente beneficiosa para el equilibrio de las energías internas y para la autocuración. Se llama serie Tri-dosha y tiene su origen en el Tantra Yoga y el Ayurveda.

Orígenes de la serie Tri-Dosha

Tuve la suerte de aprender esta práctica hace ya casi 10 años en un ashram de la India llamado Sri Kali Ashram. Es una secuencia que aparece registrada en el Rig Veda, un texto compuesto en sánscrito védico dedicado a los dioses, considerado el texto más antiguo de los cuatro Vedas, y que se estima que fue escrito entre el 1.500 y el 1.000 a.C.

Por su antigüedad, este yoga tiene todos los beneficios del yoga más clásico y tradicional: es decir, las posturas son de suelo (las asanas de pie son relativamente recientes. En sus orígenes el yoga se hacía en el suelo sobre una humilde manta). De hecho, recuerda muchísimo al Yin Yoga, que tanto practicamos en la escuela y que cada vez tiene más adeptos en nuestra ciudad como método para liberar las tensiones del cuerpo y rehabilitar lesiones.

Esta práctica del Tantra Yoga, conocida también como Serie Tri-dosha, está orientada a equilibrar Vata, Pitta y Kapha (doshas o humores que rigen los procesos biológicos y psicológicos de nuestro cuerpo, mente y consciencia según la medicina ayurvédica). A pesar de que la base del Ayurveda es pautar hábitos y secuencias de yoga diferentes para cada tipo de persona, esta serie está hecha para que nos beneficie a todos.

Las asanas están ordenadas para equilibrar y elevar el prana, la energía vital y lo que nos mantiene con vida y sanos. Por ello, es una práctica que nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor a todos los niveles (físico, mental y emocional) y es especialmente beneficiosa cuando te sientes agotado física o mentalmente, en épocas de mucho trabajo o después de un viaje largo... La secuencia completa dura tres horas, pero en esta ocasión vamos a practicar la versión reducida.

Estado de semi hipnosis

Al igual que en el Yin Yoga, la relajación total en el asana es la clave de esta práctica y esto se basa en la creencia de que solo desde un estado profundo de tranquilidad podemos llegar no solo a la postura final sino también a eliminar todas esas tensiones y nudos que guardamos en el cuerpo físico. Relajar el sistema nervioso es clave en esta secuencia.

Cuando el cuerpo se relaja, la mente también se relaja y es cuando empieza el trabajo de meditación y conocimiento del Ser. Esta serie de Yoga Ayurvédico es una práctica que prepara para la meditación. Para mí, la relación entre ella y meditación es fundamental, ya que tantos los mensajes que se van transmitiendo en la clase como las técnicas mentales que se enseñan al realizar las posturas son las que se usan en las prácticas de Mindfulness. Se aprovecha el tiempo en la postura para desarrollar una práctica interior.

La respiración

Una de las características de la serie Tri-dosha es la respiración torácica o costal. En determinados momentos de pausa se guían unas respiraciones de este tipo a un ritmo bastante lento para favorecer un buen intercambio gaseoso, la oxigenación del organismo así como la disolución de las tensiones que se alojan en la zona de los pulmones y el corazón.

El efecto de estas respiraciones es sumamente agradable y crea un ambiente de descanso ideal para seguir profundizando en la meditación en las distintas posturas. Además, ayuda a encontrar un ritmo de respiración ideal para empezar a reeducar la respiración en nuestra vida diaria. Recuerda esta frase tan conocida del mundo del yoga “Vives como respiras”. Es decir, si nuestra forma de respirar es deficiente nuestra vida no será equilibrada, ni estará centrada.

¿Qué ocurre en una sesión de Yoga Ayurvédico?

- Trabajo eficiente: No trabajan más músculos de los estrictamente necesarios. Aprendemos a economizar energía, a aislar partes del cuerpo, músculos concretos.

- El cuerpo se libera: Al anteponer la relajación, el cuerpo se abre, se suelta, se relaja. Para ello, es necesario mantener las posturas entre 30 segundos y 1 minuto.

- La mente se libera: Al liberar el cuerpo, esa libertad se extiende a niveles más profundos.

Estado meditativo: El intelecto y la razón se dejan a un lado, consiguiendo un estado casi de hipnosis.

- El prana fluye: El objetivo de esta secuencia es equilibrar el prana y con ello, los doshas.

- Regresando a Savasana: Es la postura más importante de la sesión ya que es ahí donde permitimos que el cuerpo asimile e integre las asanas anteriores. Se incorpora en varios momentos de la práctica.

- Adiós a los miedos: Se crea un estado de intimidad profundo con uno mismo. Ahí no existen los miedos, solo la libertad.

Si quieres venir a practicar esta delicia de secuencia con nosotros, es apta para todos los públicos y es necesario reservar plaza ya que los espacios son muy limitados. La clase será en Unmani Yoga (calle Tres Cruces, 17, entreplanta) el domingo, 23 de febrero, a las 10h. Puedes llamar al 685324014 para reservar tu esterilla. ¡Te espero!.n

Si hay una merienda que apetezca estas frías tardes de invierno es el chocolate a la taza, ¿verdad? Pues es una receta súper sencilla y si en vez de comprarlo ya hecho, lo cocinas en casa puedes personalizarlo dándole el toque que más te guste: naranja, canela, café…

Además, evitarás las harinas y espesantes que los procesados del supermercado suelen añadir a los chocolates a la taza. El principal problema suele ser que confundimos cacao y chocolate y no son lo mismo.

Para tu bebida elige un cacao que sea natural, sin azúcar y sin procesar. Si quieres comenzar a incluir en tu dieta un buen cacao te recomiendo, sin duda, el cacao en polvo de Refart. Es el más rico e intenso que he probado.

Al consumo regular de cacao se le han atribuido infinidad de beneficios: incrementa la energía, preserva la juventud, pone de buen humor, evita el picoteo, disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón… Y aún hay más: ¿Sabíais que un revelador estudio publicado en la revista Neurology sugiere que beber dos tazas de chocolate caliente a diario durante un mes mejora la puntuación en test cognitivos y aumenta el flujo de sangre que llega al cerebro?

Pues ya no hay excusas, ¡vamos con la receta!

Receta. Chocolate a la taza

Ingredientes:

• 1/2 tableta chocolate

• 1/2 taza leche o bebida vegetal

• 1 cda aceite de coco

• 1/2 taza cacao soluble

• 1/4 taza endulzante (dátiles, sirope, miel...) (opcional)

Instrucciones:

1. Cortar la tableta de chocolate en trozos.

2. Colocar una olla con agua hirviendo, a fuego medio bajo sería lo más recomendable. Encima de esta olla (haced un baño maría) colocar otro recipiente – sin que el fondo de éste toque el agua hirviendo -. En este recipiente añadir la leche, el aceite de coco y la tableta de chocolate en trozos.

3. Una vez que esté derretida la mezcla, añadir el cacao en polvo y disolver.

4. Retirar el chocolate del baño de maría e incorporar el endulzante en el caso de que sea de tu gusto. Batir bien.

5. Dejarlo reposar un poco para que espese un poquito.

6. Como toque final puedes echarle un chorrito de extracto de vainilla, canela, nuez moscada, jengibre, ralladura de naranja o un chorrito de café.

Leche Dorada

Golden Milk, Leche Dorada o Leche de Cúrcuma. Diferentes maneras de nombrar a una bebida de color dorado brillante y sabor picante con cualidades “casi” mágicas. La receta procede de India, de la tradición del Ayurveda (medicina oriental) y ha sido utilizada desde hace miles de años para tratar muchas patologías como la artritis o los resfriados.

La clave está en la cúrcuma, una especia cuyo componente activo –la curcumina- le otorga unas excelentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Para beneficiarnos de todas las propiedades de esta raíz hay que tener en cuenta un par de detalles.

• Para que la cúrcuma suelte la curcumina (fuente de beneficios) es necesario activarla con una especia calorífica, como la pimienta negra.

• Para que el organismo absorba esta especia es recomendable disolverla en una grasa saludable, como el aceite de coco.

Receta. Leche Dorada

Ingredientes:

• 50 gr cúrcuma rayada o en polvo

• 1/2 cdita pimienta negra molida

• 30 ml agua

• 1/2 cda aceite de coco

• sirope o miel (al gusto)

• leche o bebida vegetal (al gusto)

Instrucciones:

Pasta de cúrcuma

1. Mezclar la cúrcuma con la pimienta muy bien, para que se suelte la curcumina.

2. En una olla poner a hervir el agua. Echarla poco a poco junto con la cúrcuma y la pimienta hasta que se forme una pasta.

3. Añadir el aceite de coco, y sirope o miel (al gusto) y remover bien con ayuda de unas varillas.

4. Pasar la mezcla a un bote de cristal y guardar en el frigorífico. Esta pasta también sirve para condimentar otros platos. Y además aguanta bien una semana o 10 días en la nevera.

Leche Dorada

1. En un cazo calentar la leche (sustituir por bebida de avena, almendra...).

2. Echar una cucharadita de pasta de cúrcuma en la taza.

3. Disolver bien la pasta en la leche caliente y si quieres, añade un toque de canela o cacao.

4. Es el momento de añadir los toppings que quieras: semillas, granola, avena...

Buffetproof Coffee

O Café a Prueba de Balas. Así han bautizado los americanos a esta bebida a base de café, mantequilla y aceite de coco, que se ha convertido en toda una religión para muchos seguidores de la vida saludable y de las dietas paleo y “gluten free”.

La propuesta de su inventor, Dave Asprey, es tomarlo como sustituto del desayuno habitual y lo cierto es que es una combinación perfecta. Contiene grasas saludables para tener energía hasta la hora de la comida sin que haya picos de glucemia, como ocurre cuando desayunamos carbohidratos y azúcares refinados.

Pero ¡cuidado! No vale cualquier café, tienes que emplear un café tostado sin toxinas y recién molido. El que suelo elegir siempre es el café de nuestra ciudad, La Flor de América y para poderlo tomar en cualquier momento te recomiendo uno descafeinado. El más delicioso que he probado es este de “La Rendición”, que elimina la cafeína con el sistema Swiss Water, que no usa químicos y mantiene el más fiel sabor del café.

Receta Bulletproof Coffee

Ingredientes:

• 1 taza café caliente

• 1/2 cda aceite de coco

• 1/2 cda mantequilla orgánica

• 1/2 cdita canela en polvo

• 1/2 cdita cardamomo en polvo

• 1 cda cacao soluble

• 1/2 cda crema de avellanas

Instrucciones:

1. Simplemente pon los ingredientes en el vaso de la batidora y bate hasta que quede una textura cremosa.