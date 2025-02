Zamora capital ofrece solares a la Junta para construir viviendas

El Ayuntamiento de Zamora ha ofrecido solares a la Junta de Castilla y León con el fin de que la Administración Autonómica pueda ejecutar promociones de vivienda social en los próximos años. El alcalde, Francisco Guarido, ha aprovechado la visita a la ciudad de la directora general de Vivienda, María Pardo, para tener un primer contacto que consistirá en el ofrecimiento de los solares para que la Junta valore si pueden ser adecuados para iniciar promociones.

Guarido no quiso avanzar qué solares se ofrecen a la Junta, a la espera de que la Administración Autonómica pueda valorar cuántos y cuáles de ellos pueden ser adecuados para ejecutar acciones de promoción acogidos a alguna de las líneas de vivienda o bien para alguna promoción pública.

María Pardo señaló que "todas las administraciones estamos involucradas en la problemática de la vivienda. La Junta hemos realizado algunas actuaciones, como la rehabilitación de las casas de los camineros, que entregaremos en breve y estamos a punto de iniciar las obras de las 42 viviendas colaborativas para jóvenes en Vista Alegre. Y también, a petición del alcalde, vamos a estudiar nuevas parcelas para volver a construir viviendas para personas y familias con escasos recursos".

Los jóvenes son uno de esos colectivos "porque entendemos que son los que más dificultades están teniendo" de acceso a la vivienda, pero también el resto de los ciudadanos. "El alcalde nos ha ofrecido parcelas y las vamos a estudiar para en los próximos años incrementar la oferta del parque público en la ciudad".

Guarido dijo que antes de identificar públicamente las parcelas, "vamos a ver si las actuaciones son viables y si encajan en los proyectos de la Junta. Para nosotros sería positivo para la ciudad si además de las 42 viviendas que ya están a punto de empezar en Vista Alegre pudiéramos hablar de otras parcelas para un incremento de la vivienda social, tanto en alquiler como en vivienda social".

El alcalde argumentó que "Zamora capital está subiendo de población. Todo lo que se va a hacer con los militares en Monte la Reina es muy positivo porque es una cantidad importante de personas la que va a venir y la zona para vivir por excelencia sería Toro y Zamora capital. Además, se va a hacer un polígono industrial importante por parte de la Junta a cuatro kilómetros de la capital y todo ello nos da una perspectiva que hay que atender en el factor vivienda, que es el esencial para la gente joven en estos momentos".

Viviendas en el medio rural

Por su parte el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, destacó el interés mostrado por los ayuntamientos de la provincia para acogerse a los planes de promoción que desarrolla la institución, junto con la empresa pública autonómica Somacyl para el desarrollo de viviendas en el medio rural, en solares que faciliten los ayuntamientos.

En este momento ya hay cerca de 25 solicitudes presentadas o anunciadas, como las de Benavente, Morales del Vino, Santa Cristina de la Polvorosa, Alcañices, Fonfría, Villalpando o Venialbo. Toro, sin embargo, no ha presentado solicitud, "aunque es un proyecto abierto. Eso sí, el cupo son cien viviendas".

Faúndez señaló que "la vivienda es hoy uno de los principales problemas que tenemos encima de la mesa. Llevamos unos meses colaborando con una fundación para ocupar puestos de trabajo en pueblos de la provincia, llevamos 24 familias incorporadas y nos estamos encontrando con un problema que es la falta de vivienda en el medio rural".

A raíz de ahí "firmamos un protocolo con la Junta de Castilla y León para construir cien viviendas en la provincia. Ya tenemos una serie de ayuntamientos que nos han presentado la documentación inicial que solicitábamos: tener demanda de solicitantes y tener terrenos".

Algunos ayuntamientos han presentado parcelas "en las que no se puede edificar, porque no tienen frente de fachada o no tienen servicios. Estamos haciendo ese trabajo de campo y cuando lo concluyamos empezaremos a ir redactando los proyectos en función del número de solicitudes que tengamos en cada localidad. La respuesta en la provincia ha sido bastante buena, pero tenemos que ser prudentes".

También hay ayuntamientos que han ofrecido solares perfectos para poder hacer "viviendas de calidad y a precios atractivos, aparte de las bonificaciones del 10% por parte de la Junta y la Diputación que abaratará el coste a los menores de 36 años. Estamos en una fase de lanzamiento del proyecto y posiblemente en dos meses tendremos una reunión para fijar ya dónde vamos a empezar a redactar proyectos constructivos".

