Tamara celebra en Zamora sus bodas de plata con el bolero

Un concierto "íntimo", como lo denomina la propia cantante. Tamara estará en Zamora en un día muy señalado, San Valentín, con su música calando aún más en el corazón. Sobre el escenario del Teatro Ramos Carrión, acompañada tan solo por un pianista, hará un recorrido por una trayectoria profesional llena de éxitos, que le han aupado a ser considerada la reina del bolero, un estilo "que da igual el tiempo que pase, porque siempre suena bonito, incluso su letra, aunque sea de los años 30, con unas buenas melodías que hace que nunca pase de moda", describe.

Pero hasta llegar a lo más alto, Tamara tiene a sus espaldas una larga carrera que comenzó cuando apenas tenía once años. "A los catorce, ya estaba en Miami grabando mi primer disco, que salió justo cuando cumplí los quince", recuerda la sevillana. "Tuve la suerte de que el público respondió bien y después he tenido que trabajar duro para mantenerme", confiesa a sus cuarenta años, reconociendo que no puede perder su "esencia", ganada con tanto esfuerzo.

Otros estilos

Aunque el bolero se ha convertido en todo este tiempo en su seña de identidad —"es mi niña bonita dentro de mis estilos", apunta—, también ha jugado con otros sonidos dentro de su estilo, "pero la gente, cuando viene a verme, sabe perfectamente lo que va a escuchar y eso es lo importante en una artista, mantener su personalidad, pero también ir madurando a lo largo de los años y de las experiencias vividas", añade.

La cantante sevillana Tamara. / Cedida

Una personalidad con la que puede presumir de haber conquistado también el mercado latino. "Se me quiere mucho también en países como Brasil, donde es más complicado entrar por el idioma, México, Argentina, Chile o Colombia", enumera.

Estreno mundial

Esta gira que llega hoy a Zamora inspirará un álbum conmemorativo de estos 25 años de carrera, donde se incluirá "Bésame", canción que la sevillana interpretará en directo por primera vez en el Ramos Carrión y que se lanza precisamente hoy en las plataformas digitales.

La cantante sevillana Tamara. / Cedida

También se podrá escuchar alguna versión de otras artistas, como "Ese hombre", de Rocío Jurado, con la que quiere rendir un homenaje tanto a la de Chipiona como a su compositor, Manuel Alejandro.

"Aunque el amor se tiene que celebrar siempre, creo que este día es mágico y especial, así que el público de Zamora va a pasar un rato muy agradable y bonito", anima la cantante a pocas horas de su concierto, con un teatro a punto de colgar el cartel de "no hay entradas".

