El récord en arreglar su vehículo en la ITV que termina en cárcel por falsificar el informe

La jueza no alberga ninguna duda de que es "imposible de hacer en nueve minutos" el arreglo de los dos fallos graves y cuatro leves del todoterreno Suzuki que un zamorano llevó a la ITV de Morales del Vino y no pasó la primera inspección. Un récord de tiempo y pericia que el joven, por mucho que se hubiera criado en un taller como alegó, no habrían alcanzado "ni siquiera en los 22 minutos" transcurridos entre la primera y la segunda inspección, motivo por el que acaba de ser condenado junto al técnico de la empresa, ambos del mismo pueblo, a cuatro años de cárcel por falsificar el informe.

El joven conductor sostuvo que era capaz de cambiar una rueda en tres minutos y solucionar el problema de frenos tirando con el freno de mano y pisando el de pie, habilidad que la jueza considera totalmente irreal. La sentencia condenatoria incluye una multa de 2.160 euros para cada uno de los imputados y la imposición de las costas del juicio.

La magistrada del Juzgado de lo Penal se basa en las conclusiones del perito judicial para imponer dos años de cárcel el joven que llevó a pasar la ITV del vehículo de su padre, de iniciales S.A.B.; y otros tantos, al empleado de la ITV, E.A.L., despedido por la empresa a raíz de estos hechos. Este experto comprobó que "el freno de servicio ha sido manipulado hasta conseguir una frenada casi perfecta", al tiempo que indica que "ni siquiera es posible subsanar los defectos en los 26 minutos" que alegó el joven que acudió a la ITV de Morales del Vino, "pues es necesario llevar el vehículo al taller".

Alteración del proceso de inspección

En ese mismo sentido, se pronuncia otro perito que asegura que "es imposible que en 9 minutos se haya podido reparar un desequilibrio de fuerzas de frenado del vehículo y se haya cambiado un neumático del eje delantero". Considera que ha habido una "alteración del proceso de inspección de frenado y solo se realiza una prueba de frenada en el eje trasero, cuando debería realizarse una en el delantero y dos en el trasero para confirmar la eficacia del freno de estacionamiento".

El informe de la sección de Industria de la Junta de Castilla y León y el testimonio de la directora de Recursos Humanos que indicó que cualquier inspección se reporta en tiempo real a la Dirección General de Industria, junto a lo declarado en el juicio por la ingeniera y directora general de la empresa adjudicataria del servicio de ITV, Itelevesa, "constatan que hubo una irregularidad con la segunda inspección, ambas vieron las grabaciones y coinciden en el primer eje del vehículo se introdujo dos veces en la máquina y el trasero solo una vez".

Suscríbete para seguir leyendo