"Solo te pido follar, no se va a enterar tu marido", acosa a su vecina anciana en Zamora

"Yo solo te estoy pidiendo follar, no se va a enterar ni tu marido ni tu pareja". La agresión sexual fue continuada en el tiempo hasta llegar a presentarse un día ante la puerta de la vivienda de su vecina, de edad avanzada, en camiseta y calzoncillos, exhibiendo el pene, mientras preguntaba a su vecina "por qué no quería follar con él, que aprovechara que no estaba su pareja ni su hijo".

La obsesión de este zamorano, que acaba de ser condenado a un año de cárcel por el Juzgado de lo Penal tras admitir el delito que se le imputa, la fijación fue de tal alcance que el procesado ofreció a su vecina pagarle 50 euros a cambio de mantener sexo con él.

El imputado, de iniciales A.O.G., llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la celebración de la vista oral en el Juzgado de lo Penal, lo que implica que reconoció que se aprovechó de que la mujer era su vecina y tenía edad avanzada para hacerle "insinuaciones de carácter sexual" cada vez que esta persona le pedía ayuda en su domicilio de algún tipo al verse limitada por su avanzada edad. El acusado pedía a la víctima mantener relaciones sexuales e, incluso, que dejara a su pareja porque "conmigo vas a ser feliz".

"¡Qué buena estás!"

La víctima tuvo que soportar situaciones de acoso sexual, cuando cuan do el hombre le agarró de los brazos para tratar de forzarle a que besara, intentando darle besos en la cara y en la boca, sin conseguirlo. En esa ocasión el hombre la violentó al dirigirse a ella con expresiones como "¡qué tetas más bonitas tienes, estás muy buena!".

Este episodio ocurrió antes de que llamara a la puerta de la mujer en ropa interior, cuando esta abrió el procesado le dijo que estaba muy mal y que no entendía por qué no quería mantener relaciones sexuales con él. La mujer tuvo que soportar que el condenado le intimidara "con ánimo libidinoso", "haciendo insinuaciones de carácter sexual" cuando tenía ocasión.

La magistrada del Juzgado de lo Penal ha acordado suspender la pena de prisión durante dos años con la condición de que no delinca en ese tiempo y ha prohibido al procesado y vecino de la víctima comunicarse con ella durante esos 24 meses por ningún medio escrito, por teléfono, por mensajes a través de Internet o por terceras personas, si bien no ha impuesto una orden de alejamiento.

