Mirar el historial médico solo es delito si se airean datos sensibles: Absuelto el coordinador de Enfermería de Fermoselle

El magistrado tira de la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020, entre otras muchas, para referenciar condenas a funcionarios que accedían a las historias clínicas o de otro tipo de otras administraciones con finalidad de beneficiarse personalmente o beneficiar a terceras personas con la difusión y uso de los datos al objeto de favorecer desde embargos a retirada de multas, pasando por perjudicar a la persona en concreto.

El TS alude al Código Penal para recalcar que "no castiga el mero hecho del acceso al registro, fichero o soporte informático, sino el acceso a los datos" personales o familiares de una persona con la finalidad de "apoderarse, utilizar o modificar los mismos", pero "siempre en perjuicio del titular de los datos o de un tercero". El Supremo afina aún más a la hora de esclarecer qué puede ser revelación de secreto y qué no al indicar que "parece razonable que no todos los datos reservados de carácter personal o familiar pueden ser objeto del delito contra la libertad informática", para lo que es preciso "la existencia de un perjuicio añadido" a la persona titular de esa información o a terceras personas.

El magistrado zamorano recoge que, si bien resulta complejo estipular cuándo un dato puede causar perjuicio, debe tratarse de información "sensible" por atañer al "ámbito de la intimidad más estricta", cuando se produce un daño a la persona a su derecho a mantener esa información en secreto y ocultos. Condiciones que no se dan en este caso, como expresó el abogado de la defensa del coordinador de Enfermería, Ignacio Esbec Hernández para pedir la absolución.