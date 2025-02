La desesperación de la dueña de un perro para encontrar casa en Zamora: "No me lo creo"

"Llevo buscando un piso o casa en Zamora o alrededores y de verdad que me parece mentira lo que está pasando". Con esta incredulidad una mujer propietaria de una mascota pide ayuda en las redes sociales para encontrar una vivienda de alquiler: "No me creo que esté sin un lugar donde vivir solo por tener mascota, cuando en esta ciudad se admiten perros en bares y hasta en supermercados, es algo contradictorio". Ante esta situación está tan desesperada que pide que "si alguien sabe de algún sitio en alquiler donde no pongan problema por tener perro me avisen", escribe en un grupo de Facebook de zamoranos.

La nueva Ley de Animales busca el mejor bienestar para las mascotas de cara a defender sus derechos, evitar su maltrato y frenar su comercialización dañina. Sin embargo, los alquileres se regulan por una orden propia: la Ley de Arrendamientos Urbanos, que no se ha modificado. ¿Qué significa esto? Que aunque los animales ya son integrantes de la familia, al final son los dueños de los pisos en alquiler los que deciden si aceptan o no animales en sus viviendas.

Apoyos y detractores

La mujer en busca de un lugar donde vivir de alquiler con su mascota ha recibido muchos apoyos por parte de otros zamoranos que se han encontrado en su misma situación, pero también muchas críticas sobre los propietarios incívicos que no ejercen como buenos amos. Mientras algunos aseguran que "los que tenemos perros los tenemos educados y ya quisieran algunas personas portarse como ellos", otros sacan la cara B de la moneda: "Dígaselo a todos los que van con los perros orinando por las fachadas y dejando heces por delante de los garajes o aceras... dígaselo usted a los que entran con su perro al parque o los dejan orinar en la arena en la que juegan los niños". Otro añade: "Yo he tenido perro toda la vida y me avergüenzo de la gente que tiene perros cuando veo lo que hay así que como el que no alquila lo mismo se fija en esta gente", indica otro usuario más salomónico porque "cada persona manda en su casa".

Algunos cuentan sus malas experiencias al alquiler su casa. En cambio, otros plantean que "sí admito mascotas y nunca he tenido problema pero recomiendo dejarlo siempre todo por escrito y bien atado... por si acaso".