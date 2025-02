"No hay que tener tres carreras para que te guste Chopin"

Una propuesta diferente que aporta una nueva visión a la ópera en particular y de la música clásica en general. Es lo que ofrece este viernes (20.30 horas) el tenor Manuel Zapata con su espectáculo "Cómo dar el do de pecho", en el Teatro Principal.

"Cómo dar el do de pecho" es la "charlaconcierto" que ofrece este viernes en el Teatro Principal, ¿qué se va a encontrar el público?

Se va a encontrar una mezcla de ambas cosas. Yo he hecho ópera durante mucho tiempo, pero desde hace unos siete años derivé mi vida y mi vocación por la música hacia comunicarla de una manera diferente, a través de charlas, casi siempre en grandes empresas de España, mezclando los valores que tiene la música clásica, la ópera, como pueden ser el trabajo en equipo o el liderazgo.

¿Le resulta interesante esa combinación de música y conferencias?

Así lo considero, porque creo que esa comunicación con el público, no solo a través de la música, sino también a través de la palabra, refuerza mucho de los mensajes que se quieren transmitir. El público que se acerque al Principal el viernes no se va a encontrar con un concierto al uso, sino con una conferencia con música dentro de ella, algo que se hace por primera vez y se estrena en Zamora.

Mi filosofía de vida es tratar de buscar la buena música que nos acompañe siempre en la vida

¿Es diferente enfrentarse a un público de un teatro que a los trabajadores de una empresa, aunque el mensaje sea similar?

Claro, no tiene nada que ver, aunque también hable de la importancia que tiene la música en nuestras vidas, cómo nos acompaña y cómo es capaz de unirnos. También hablo del mundo de la música coral, cómo yo descubrí lo que es la unión entre las personas, escuchándonos los unos a los otros y poniendo una parte de cada uno de nosotros sin egoísmo, con entrega, con confianza en los que tiene alrededor. Esos valores que llevamos durante la vida son contados a través del mundo de la música. Además, intento que la gente participe, que cante conmigo y que se divierta. Hay mucho humor, porque creo que es fundamental en la vida. Personalmente, todo lo hago con humor y en esto hay muchísimo amor también.

Se trata de buena música

¿Todavía es necesario acercar la ópera al gran público?

Más que la ópera, diría que la buena música, porque hay que reconocer que hay óperas y sinfonías insoportables. De hecho, tengo un espectáculo titulado "From Bach a Radiohead". Al final, es un poco mi filosofía de vida, buscar la buena música que nos acompañe siempre. En mi propuesta en el teatro, trato de que toque el corazoncito del público, porque no hace falta tener tres carreras y un máster en Harvard para que te guste Chopin, solo hay que acercarse a él.

El tenor granadino Manuel Zapata. / Cedida

¿A qué se dedicaba cuando decidió dar este giro a su carrera artística?

Mi trayectoria ha sido muy variopinta. Yo no tenía ningún condicionamiento para que me gustara la música, pero entré en un coro en Granada y me encantó aquello de Händel. A partir de ahí empecé, a indagar, a estudiar, lo que me llevó a cantar en el Real, el Liceo o el Metropolitan, sobre todo música de Rossini. Pero en ese camino no era una persona feliz.

¿Cuál era la razón?

Nunca soporté bien la presión de la Fórmula 1 del canto, que es la ópera, el estar siempre perfecto. A mí me gusta vivir, estar con mi gente, ver a mis amigos. Por lo tanto, todo este cambio es un poco la búsqueda egoísta de la felicidad, que es a lo que animo también a la gente en las conferencias, que encuentren lo que yo encontré, el "para qué" de cada uno, que es fundamental en la vida. El mío es transmitir la música y hacer que la gente se enamore de ella a través de sus valores intrínsecos. Y hacerlo con cercanía, con humor y con calidez.

La tradición de la ópera en Europa

¿Hay mayor tradición por este tipo de música en otros países que en España?

Quizá en los países centroeuropeos, pero no nos engañemos, la gente joven de Alemania o de Suiza tampoco escucha ópera ni música clásica, en su mayoría, no los tengamos idealizados. La música clásica, la ópera, necesitan un proceso de escucha, de aprendizaje, así que, seguramente, al final van a llegar con la vida y con la madurez. España no es que sea mejor o peor que otros países en ese sentido, desde mi punto de vista.

Su espectáculo está dentro de la programación del aniversario de Little Opera, ¿qué opina de esta iniciativa zamorana?

Cumple un propósito vital que tenía Conchi Moyano, con mucho esfuerzo, tesón y apoyo de las instituciones. Ha conseguido algo muy grande en una ciudad pequeña, lo cual tiene más mérito, así que no puedo más que felicitar a Zamora y a la propia Conchi Moyano por toda su labor.

Será parte del éxito de este año con este espectáculo del Teatro Principal.

Eso espero, pero no quiero que la gente venga predispuesta solo a escuchar música, sino a un artista que se transformó hace tiempo y que ahora es libre en lo que cuenta a través de la música. Les garantizo a todos los que se acerquen que se lo van a pasar muy bien.

Suscríbete para seguir leyendo