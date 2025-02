En busca del "energúmeno" que chocó contra un coche y se dio a la fuga en Zamora

El vandalismo y los golpes a coches sin dejar notas están al orden del día. También en Zamora. O si no, que se lo digan al vecino que dejó su vehículo aparcado en la zona de Puerta Nueva y cuando fue a recogerlo... ¡sorpresa! Se lo encontró destrozado con golpes y rozones en uno de sus laterales.

El zamorano pide ayuda a través de las redes sociales "por si alguien vio a este energúmeno" y poder así tomar medidas contra el conductor que se dio a la fuga tras chocar contra el vehículo estacionado junto al centro de salud.

No es la primera vez que los zamoranos recurren a las redes sociales para intentar localizar a los ciudadanos que dan la callada por respuesta. No hace mucho lo hacía una joven motorista que pedía colaboración para encontrar a la conductora que se dio a la fuga tras un accidente de tráfico en las inmediaciones del Rey don Sancho. Los hechos ocurrieron a consecuencia del frenazo que la mujer tuvo que hacer con su moto al no respetar el turismo un ceda el paso. Fue en ese momento cuando la chica cayó al suelo, lo que le provocó heridas en una pierna. "Todos tenemos fallos conduciendo, ¿te hubiera costado tanto parar y comprobar que estaba bien?", lamentaba.

La víctima del accidente apunta que "lo único que sé sobre el coche que se dio a la fuga es que era oscuro y lo conducía una mujer, así que si alguien vio algo, por favor, que se lo comunique a la Policía", pide, a la vez que advierte a la responsable del accidente: "Voy a hacer todo lo posible para que te encuentren y pagues por lo que has hecho".