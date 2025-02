La Asociación contra el Cáncer estrena nueva sede en la avenida de Portugal de Zamora

La Asociación contra el Cáncer de Zamora acaba de inaugurar las instalaciones de su nueva sede, en la avenida de Portugal, que sustituye a la histórica de la calle Libertad. El presidente nacional de la AECC, Ramón Reyes, junto al presidente provincial, Alfonso Fernández Prieto y la consejera de Industria, Leticia García, han inaugurado las instalaciones acompañados por una amplísima representación institucional, con entre otros Auxiliadora Fernández, concejala de Servicios Sociales, Javier Faúndez, presidente de la Diputación o Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno, con presencia además de los diez empleados y buena parte de los 350 voluntarios de la entidad. De hecho, se montó una carpa en la calle para dar cabida a la gran cantidad de invitados, entre los que se encontraban representantes de entidades que colaboran habitualmente con la Asociación, como el director general de Caja Rural, Cipriano García, el obispo, Fernando Valera o el presidente de la Asociación de Laringectomizados, Benigno Álvarez, por citar algunos.

Un carril de la avenida de Portugal, cortado para los invitados a la inauguración de la sede de la AECC. / Alba Prieto. LZA

Las instalaciones están situadas en los números 40-42 de la avenida de Portugal, en un local que fue durante muchos años un establecimiento de compra venta de vehículos, sobre el que se ha ejecutado una importante reforma para dotarlo de salas de atención psicológica, social, fisioterapia, nutrición o una sala polivalente.

Casi un millar de personas, concretamente 959 utilizaron los servicios de la Asociación durante el pasado año, ya que presta, para pacientes y familiares, atención gratuita de información, atención psicológica, atención social, atención jurídico laboral, y atención sanitaria, como fisioterapia, nutrición, logopedia, actividad física o vida saludable.

Fernández Prieto destacó de la nueva sede que está a pie de calle (la anterior estaba en un primer piso), dispone de una serie de departamentos de uso múltiple, cuatro despachos para atención psicológica o nutricionista, por ejemplo, una sala de rehabilitación, otra de trabajo común, un salón de actos, espacios para taller e incluso un garaje.

"Ganamos más espacio, más accesibilidad y vamos a estar poder atender a la gente mucho mejor", señaló el presidente provincial.

Cuatro cánceres nuevos al día

El presidente nacional, Ramón Reyes puso sobre la mesa un dato que da idea de la trascendencia de la enfermedad en la provincia de Zamora: "Cada día se diagnostican cuatro casos de cáncer en Zamora".

Disertación de Reyes, ante Fernando Valera, Fernando Prada, Leticia García, Alfonso Fernández Prieto, Javier Faúndez y David Gago. / Alba Prieto

Agradeció la ayuda de instituciones públicas y privadas a la Asociación para conseguir "estas instalaciones que son para las personas con cáncer y sus familiares, su entorno. Es muy importante tener un espacio como este, abierto, alegre, donde les podamos dar todo ese apoyo y esos servicios no se cubre, porque no se puede hacer todo, desde el Sistema de Salud. Hablo del acompañamiento a domicilio, liberación de tiempo de los acompañantes, dar subvenciones a las personas que no pueden hacer frente a los gastos del cáncer, fisioterapia, todo esto se va a dar aquí, en un sitio realmente excepcional", dijo Reyes.

El presidente hizo un llamamiento a la población "para que sepan de primera mano los servicios que gratuitamente estamos dando a las personas con cáncer y sus familiares, gracias al apoyo que nos dan los cinco mil socios que tenemos en Zamora, gracias al tiempo que nos dedican los 350 voluntarios que tenemos que trabajan con los diez profesionales que hay en las siete juntas locales y las veinte sedes que tenemos".

Interior de la nueva sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora. / Alba Prieto

Lanzó un mensaje: "Cada día en Zamora se diagnostican cuatro casos, 1.400 casos al año. Que no haya una sola persona diagnosticada de cáncer, que no sepa que estamos aquí con todos estos servicios que se dan en la sede y los que se dan en la Asociación Nacional. Tenemos un teléfono centralizado 365 días al año, 24 horas, que es el 900 100 036, con distintos niveles de atención para cubrir todas las consultas".

Por ejemplo, mencionó, la "angustia del diagnóstico. Hay muchas personas que cuando les comunican el diagnóstico no se enteran de nada, se quedan bloqueadas. Es como una bomba de profundidad en tu vida y afecta a todo tu entono. Cuando salen de la consulta, en lugar de ir a Google, que les va a decir cosas que no van a entender, nosotros tenemos este servicio que además de dar esta información va proporcionando de forma escalonada otros niveles, hasta llegar a oncólogos".

Las autoridades posan ante la sede de la avenida de Portugal. / Alba Prieto

"Para hacer frente a esta enfermedad hay que estar unidos", dijo Reyes, mensaje idéntico al de la consejera de Industria, Leticia García. "Todos sabemos la labor de la Asociación contra el Cáncer en la prevención de la enfermedad, también en la investigación, pero también destaco la aportación que hacen desde el punto de vista del apoyo social, afectivo, emocional, que tan importante es en una enfermedad que afecta a prácticamente todas las familias".

García destacó la colaboración de las instituciones públicas y las entidades privadas en la lucha contra el cáncer, "y en general ese esfuerzo colectivo de toda la sociedad".

Alabó también el funcionamiento del sistema público de salud en Castilla y León, a la cabeza nacional en inversión y entre las comunidades que menos deriva a la medicina privada.

Suscríbete para seguir leyendo