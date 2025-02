La zamorana que crea las plantas que aguantan la sequía

Mary Paz González García (49 años, Fresno de la Ribera) ha descubierto una molécula capaz de inducir a la formación de raíces laterales de tal manera que resistan mejor condiciones adversas como el déficit de nutrientes o las altas temperaturas. La investigadora en biotecnología vegetal es un buen ejemplo en este 11-F, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

"La capacidad de una planta está en aquello invisible, las raíces, que es la parte que le da formación para producir biomasa, la que crea oxígeno, de la que nos alimentamos o con la que hacemos nuestra ropa". Mary Paz González ha visto aceptado el artículo sobre la nueva molécula para el crecimiento de las raíces laterales, una herramienta para erradicar el hambre en el mundo, en una importante revista científica.

Pero más allá de lo que es su trabajo a la zamorana le interesa también la difusión de la ciencia a la población en general e inculcar el gusanillo científico a las nuevas generaciones de niños, y sobre todo niñas, que estudian en las escuelas ahora mismo.

Desde pequeña

"Mi amor por la biología comenzó desde niña, alimentado por mi abuela, quien me inculcó un profundo aprecio por las complejidades del mundo vegetal. Mis padres me enseñaron que las plantas no son solo parte del paisaje, sino la base de nuestra existencia. Nos alimentan, nos visten, nos curan y purifican el aire que respiramos. Además, sostienen ecosistemas, impulsan la industria y son clave para un futuro sostenible. Entenderlas es comprender la vida misma", explica la zamorana.

Mary Paz González García, investigadora zamorana. / Cedida

Su trabajo está relacionado, de hecho, con la biología molecular de las plantas: "Soy doctora. El objetivo es entender mejor el desarrollo y la capacidad regenerativa de las plantas".

Mary Paz ha investigado en importantes centros de España (estuvo en el CNIO de la famosa doctora Blasco), y Estados Unidos, en aspectos de especies forestales, crecimiento de las raíces o la relación entre la longitud de los telómeros y el desarrollo vegetal. Ha estudiado las células madre en plantas y patentado un dispositivo para analizar la respuesta vegetal al calor.

Investigación útil para la agricultura

"La investigación en agricultura está generando unos grandes avances para desarrollar variedades que sean más resistentes a plagas o a la sequía, que es lo que nos acecha en estos tiempos y en los venideros, debido a estas olas tan fuerte de calor que tenemos. Y no solo de calor, sino de frío", explica la investigadora.

Una de sus patentes se basa en que "aclimatando simplemente la temperatura de las raíces consigues aumentar la biomasa. Hicimos un aparato que refrigera la parte de la raíz. Es importante porque en los invernaderos es muy costoso bajar o subir la temperatura en toda la planta. Pero simplemente con poner un estrato a nivel de raíces consigues que las plantas sigan teniendo una productividad enorme".

Suscríbete para seguir leyendo