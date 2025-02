Zamora: Defensa desconoce aún cuántos militares vivirán en Monte la Reina

El nuevo cuartel militar de Monte la Reina tendrá capacidad para 1.500 militares, si bien Defensa desconoce cuántos de ellos residirán en las instalaciones de forma permanente y cuántos vivirán en localidades cercanas, como Zamora o Toro por ejemplo.

Es uno de los detalles que aparecen en la documentación del Plan Regional, un voluminoso documento que todo el mundo puede consultar en la web de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA o en la de la Junta de Castilla y León (en Gobierno Abierto o en Urbanismo ) y que durante 23 días estará abierto para que se puedan presentar alegaciones. Un plazo corto debido a la urgencia.

DOCUMENTO COMPLETO DEL PLAN REGIONAL DE MONTE LA REINA

El instrumento del Plan Regional es necesario ya que con el PGOU de Toro sería inviable la construcción del cuartel que, no obstante, se puede saltar requisitos al estar declarado de interés para la Defensa Nacional.

Así por ejemplo no tendrá que someterse a estudio de impacto ambiental, lo que no significa que no vaya a tener en cuenta el máximo respeto al medio ambiente. Por ejemplo, el cuartel que podría desarrollarse sobre 30 hectáreas, ocupará 77 con el fin de respetar lo máximo posible el arbolado de la zona donde se ubicará, al norte de la parcela.

La parte sur, el actual campamento, quedó descartada porque es zona inundable. Se prevén dos accesos desde la A-11, uno existente y otro nuevo, con el fin de proporcionar la máxima seguridad y rapidez en este aspecto.

Autosuficiente energéticamente

El cuartel de Monte la Reilna será autosuficiente energéticamente, gracias a tecnologías como la fotovoltaica, termosolar, eólica, geotermia e incluso biomasa, si bien se conectará con la red eléctrica con una potencia de 1.500 kilovatios desde una línea de 45 kilovoltios que pasa por el norte de la finca.

Para el suministro de agua la solución elegida es enganchar una tubería de 4,6 kilómetros hasta enlazar con la red de abastecimiento de Toro, aunque existe un plan B que sería un pozo de sondeo en la misma finca aprovechando que ya hay una concesión de aguas anterior de 94.000 metros cúbicos.

Se estima que hacen falta 150 litros al día por persona para 1.500 personas, lo que hace 225.000 litros diarios, unos 82.125 metros cúbicos al año.

Las aguas residuantes se pasarán por una depuradora y se recuperarán en parte para otros usos, por lo que los vertidos van a ser mínimos.

El gas de momento no se meterá, aunque hay un gasoducto cerca. El resto del terreno será para campo de maniobras.

Suscríbete para seguir leyendo