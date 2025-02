Hacer interiores con alma

"Es un honor y un privilegio", reconocía minutos antes de entrar en la sala donde le esperaban los alumnos del grado de Diseño de Interiores. Diana Rubio hacía más de una década que no pisaba los pasillos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora y se sentía tremendamente feliz de volver, más todavía para participar en el programa "Mi ex te lo cuenta", donde antiguos alumnos comparten su experiencia educativa y laboral con los que ahora están estudiando.

"Les voy a contar lo que a mí me habría gustado escuchar cuando estaba aquí", adelantaba. Y así fue como les explicó desde cómo presenta un proyecto a un cliente hasta un resumen de su propio recorrido profesional. "Se podría decir que todo ha sido un cúmulo de casualidades, porque yo no sabía qué se me daba bien y comencé haciendo el grado profesional de Dirección de Obra y Decoración en Valladolid", recuerda. Coincidió su graduación con la puesta en marcha en Zamora de Diseño de Interiores y se mudó a la ciudad.

Zamora. La ex alumna de la Escuela de Arte Diana Rubio, interiorista, participa en el ciclo "Mi ex te lo cuenta". / Alba Prieto

"Esto me abrió un mundo increíble, conociendo estudios y profesionales, permitiéndome el despegue y viendo opciones. Ahí realmente empezó mi camino", reconoce.

Concursar

En la escuela de Zamora aprovechó para presentar proyectos a varios concursos, algo que aconseja también a los estudiantes de ahora. "Tienen que probar todas las opciones, porque nunca se sabe de dónde va a venir la oportunidad", aconseja.

Y la suya llegó tras ganar un concurso de Porcelanosa, al que se presentó con el diseño de una vivienda en un acantilado. "Recuerdo que recogí el premio en el Palacio de la Bolsa de Madrid, donde fui como finalista. Al año siguiente, quedé en sexta posición y todo ello me ayudó a conocer a mucha gente del sector", apunta.

Hacer parte del grado en el extranjero es una seña de identidad de esta escuela y Rubio también aprovechó esta oportunidad. "Estuve diez meses en un estudio de Frankfurt y descubrí que la forma que tienen de trabajar en Alemania no era la mía, son demasiado lentos", compara.

Siguiendo a Cutu Mazuelos

Cutu Mazuelos se convirtió en su director del proyecto de fin de carrera gracias a su cabezonería y la originalidad con la que se puso en contacto con él. "Hay que probar, si te dicen que no, seguramente no vas a volver a ver a esa persona", animó a los alumnos. Y así fue como ha estado trabajando con él, en Stone Designs, once años.

Ha sido en junio cuando su carrera ha dado un nuevo salto, encargándose de la dirección del departamento de Interiorismo y Equipamiento de Descostudio, empresa especializada en proyectos hoteleros, tanto a nivel nacional como internacional, con una experiencia de 65 años y más de tres mil proyectos a sus espaldas.

"Ahora lo que tengo por delante es formar la estructura del departamento, crear equipo. Ese es mi reto profesional actual", apunta la vallisoletana, quien finaliza confesando que "ver reflejado todo lo que haces en un proyecto es un auténtico regalo de la vida".

