Tecnología sénior "made in Zamora"

Es la primera tecnología senior que se está fabricando en el centro tecnológico de la Aldehuela y se trata de un ambicioso proyecto que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida mediante la incorporación de innovaciones que revolucionan los andadores clásicos.

La empresa tecnológica Cartif ya está ensamblando en una nave del HUB de la Aldehuela unos andadores inteligentes que llevarán el sello "made in Zamora" y que están destinados a facilitar la movilidad a todas las personas que requieran el uso de apoyos para mover sus piernas.

Frente a los clásicos andadores, que pueden suponer un peligro cuando hay que bajar fuertes pendientes, los andadores inteligentes diseñados por Cartif incluyen mejoras significativas derivadas de la utilización de la tecnología.

Entre las características que incorporan estos andadores adaptados a los tiempos actuales figuran, por ejemplo, la incorporación de un GPS que permite conocer en todo momento a distancia, por vía telemática, donde se encuentra el andador para poder localizar así al usuario que lo utiliza.

Eso permite incluso configurar un aviso para que si sale de un área determinada, por ejemplo de un radio establecido alrededor de un centro residencial, se emita una alerta que informe de esa circunstancia.

Ese andador incorpora además asistencia en bajada que permite activar un freno para que no se embale, y en subida, para facilitar el ascenso y evitar caer hacia atrás.

El andador inteligente que ensamblará Cartif en Zamora, durante su presentación en la feria Fitecu. / Jose Luis Fernández

Técnicamente, junto a la asistencia activa y un sistema inteligente de frenado automático y de distancia constante con el usuario, este andador permite configurar un sistema de alertas en función de unas coordenadas establecidas con el GPS. Además, al registrarse los movimientos con geolocalización se pueden conocer datos como el tiempo y la distancia que el usuario anda cada día y avisar si fuera necesario cuando los parámetros difieren de lo habitual.

La Junta de Castilla y León ya ha encargado a Cartif cuatrocientos de esos andadores para incorporarlos en centros residenciales y facilitarlos a otros usuarios que los requieran, en un contrato de tecnología e innovación por valor de 1,3 millones de euros.

Bidé elevador

Pero este no es el único invento "made in Zamora" que sale de las instalaciones del HUB tecnológico de la Aldehuela. También Cartif desarrolla allí el denominado "bidé elevador". Se trata de una asistencia técnica que ayuda a las personas con movilidad reducida tanto a sentarse como a levantarse cuando van al váter. Igualmente, permite monitorizar la frecuencia con la que la persona acude al baño y avisar en el caso de que sufra algún percance si el sistema detecta alguna circunstancia anormal, como por ejemplo cuando permanece durante una hora sentado en la taza del váter. El sistema se puede configurar para que, en ese caso, pregunte al usuario si está bien y, si no responde, dar un aviso al sistema de teleasistencia.

El director del área de Salud de Cartif, Pablo Viñas, ha indicado que del bidé elevador que se fabrica en Zamora se harán más de trescientas unidades en el centro tecnológico de la Aldehuela, de las que unas 160 serán por encargo de la Administración autonómica, para incorporarlos en residencias de mayores de las que tienen la titularidad y centros de personas con discapacidad mientras que otros 150 bidés de este tipo se pondrán a la venta en el mercado.

Las dos innovaciones "made in Zamora" se han ido testando con diferentes usuarios con el fin de conseguir ajustarse a las distintas necesidades y que sean aparatos tecnológicos de probada eficacia en sus diferentes aplicaciones.

La fabricación en Zamora de estas innovaciones tecnológicas al servicio de los cuidados permite además crear empleo social.

Tanto el andador inteligentes como el bidé asistido se incluirán entre la tecnología para mejorar los cuidados de las personas mayores que se mostrarán en la segunda edición de la Feria de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu) que se celebrará en Zamora del 20 al 22 de febrero.

