La música de videojuegos protagoniza un singular concierto en Zamora

Si no te puedes sacar de la cabeza la musiquia de Mario Bros, Street Fighter o Donkey Dong, no te puedes perder el concierto de videojuegos que tendrá lugar este sábado 15 de febrero en Zamora. La Cueva del Jazz en Vivo trae en concierto a Polysteichon, una banda de VGM (Video Game Music) dedicada a reinterpretar la música y los juegos. En la actuación, la banda interpretará temas de Donkey Kong, Mario Bros, Sonic, Zelda, The Last of Us, Street Fighter y muchos más.

La actuación comenzará a las 21.00 horas y las entradas ya se pueden adquirir en La Cueva del Jazz en Vivo y Ticketandroll. Oferta inicial online: 8 €. Entrada anticipada: 10 €. Entrada taquilla: 12 €.

Además, la programación de la semana se completa con la primera sesión de 2025 de improvisación teatral, prevista para el jueves con el espectáculo Improperios, a cargo de Contra Tiempo Teatro. Y el viernes, con el concierto de Pancho Varona. Dos propuestas para los que ya se han agotado las entradas.

