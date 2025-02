Andrea de Cea, paciente oncológica: "Hay que normalizar hablar sobre cáncer y no llevarlo solo"

Cáncer de tiroides, ese el diagnóstico al que se tuvo que enfrentar con menos de treinta años Andrea de Cea. Experiencia que quiso compartir en la jornada «Jóvenes contra el cáncer», organizada por la Fundación Caja Rural, con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la enfermedad a este sector de la población.

- ¿A qué edad le diagnosticaron la enfermedad?

-Tenía 29 años y fui al endocrino porque estaba muy flaca. Allí al palparme, notó algo que no tenía que estar en el cuello y empezaron las pruebas. Como era joven y no sabían bien qué era, en vez de quitar todo el tiroides, que eso conlleva que tengas una medicación de por vida, decidieron quitar la mitad y ver qué era. Me operaron un lunes y tenía cita para dos o tres semanas después para quitarme los puntos y el miércoles me llamaron para decirme que fuera al hospital que tenían que hablar conmigo.

-¿Cómo afrontó esa llamada?

-Mi hermana se casaba ese año y justo ese día tenían la prueba de menú. Intenté hacerme la valiente y no decirles nada, pero no pude y al salir de la habitación me eché a llorar. A partir de ahí, comenzaron tratamientos y entré en protocolo cáncer, después vino una segunda operación, radioterapia con medicina nuclear...

Me quedé sin mi vía de escape en el peor momento de mi vida

-¿A qué cambios físicos se tuvo que enfrentar?

-Perdí la voz. No perdí la capacidad de hablar, pero sí la capacidad de emitir sonido y no podía hablar durante más de cinco minutos porque me cansaba muchísimo. Entonces, tuve que ir al logopeda para tener una técnica vocal ya solamente para hablar. Fue un golpe muy fuerte, ya no sólo por la comunicación con mi familia, sino porque yo canto desde muy pequeñita y me quedé sin mi vía de escape en el peor momento de mi vida.

Andrea de Cea durante su participación en las jornada InfoSalud «Jóvenes contra el cáncer». / Miguel Ángel Lorenzo

-¿Qué otras secuelas padeció?

-A parte del tema de la voz, el tiroides regula muchísimas cosas, por ejemplo, parte de la fuerza que tienes para hacer las cosas o la temperatura. Recuerdo una ola de calor a 40 grados y llevar forro polar por la calle porque tenía frío y eso también es peligroso porque no notas el calor y no bebes el agua que tienes que beber y vas abrigado de más. Respecto al esfuerzo, también lo noté muchísimo porque no podía dar paseos. Al principio, me costaba mucho incluso moverme dentro de casa y cuando pude salir, tuve que comprarme un banquito portátil porque iba por la calle y es que me daba y me tenía que sentar y me daba igual dónde.

-¿Qué le diría a una persona a la que le acaben de dar un diagnóstico de cáncer?

-Que pida ayuda y que no lo lleve solo. Creo que eso es lo más importante. A mí me ha ayudado muchísimo el apoyo de mi familia que siempre ha estado ahí y también la ayuda de profesionales: el logopeda, el psicólogo... porque al final son cosas que no puedes llevar solo. Por mucho que tú digas que sí, que estás bien, es mentira. Así, que apóyate y busca ayuda. Además, a mí algo que me hubiera ayudado muchísimo habría sido hablar con una persona que hubiera pasado el mismo cáncer que yo porque sí que noté un poco de falta de información, no médica, sino más consejos sobre el postoperatorio o cómo iba a funcionar exactamente la radioterapia.

Ahora me centro más en el presente y soy más echada para adelante

-¿Qué es lo que le hubiera gustado saber en esos momentos?

-Me hubiera gustado que me hubieran dicho que iba a tener muchísimos problemas de movilidad, que no me iba a poder sentar bien o tumbar porque tuve que hacerme mi propia técnica para sentarme porque no puedes hacer esfuerzo en el cuello y, al final, todos los músculos están relacionados. Entonces, si haces un mal movimiento, te haces daño. A mí eso es algo que me hubiera gustado saber. También estuve muchísimos meses sin poder ponerme una camiseta porque no podía hacer el movimiento y me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, oye, las camisas que se abrochan por delante van a ser tus mejores amigas.

-¿Eso es lo que le ha llevado a compartir su experiencia?

-Sí, vi que es importante ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo y, por eso, decidí colaborar con la AECC. Es muy importante buscar a alguien que haya tenido el mismo tipo de cáncer porque ha pasado por las mismas pruebas, ha pasado por los mismos tratamientos y te va a poder explicar muchísimas cosas.

Andrea de Cea respondiendo a las preguntas del público presente en la jornada InfoSalud. / Miguel Ángel Lorenzo. LZA

-¿Ha cambiado su forma de ver la vida?

-Ahora me centro mucho más en el presente. Nunca sabes lo que te puede pasar, entonces disfruta. No dejes de hacer planes porque estés agobiado, no dejes de hacer cosas porque digas, ay es que tengo que hacer... organízate, hazlas y disfruta con tu familia o tu pareja y si quieres ir a algún sitio, hazlo. Y yo también he perdido mucho miedo. Antes era un poquito más vergonzosa y ahora soy más echada para adelante porque nunca se sabe.

Mucha gente no quiere hablar de ello y parece que es un tema tabú, pero no pasa nada por estar mal, no hay que ocultarlo.

-¿Es importante concienciar sobre el cáncer a los jóvenes?

-La gente tan joven no se plantea ese tipo de cosas, pero igual que no se plantea vivir solo, hacerse cargo de facturas o mantener una familia. El cáncer es algo que pensamos que no nos va a tocar, pero en realidad es algo que está ahí y es importante visibilizarlo y hablar de los diferentes tipos de cáncer que hay.

-¿Cómo se puede hablar de cáncer sin que dé tanto miedo?

-Cáncer es una palabra muy grande y es una palabra a la que la gente tiene mucho miedo, pero hay que normalizar el hablar sobre ello, hay que normalizar el que se pase mal, el que cuando se hable de ello, te eches a llorar porque hay que externalizar también cuando estás mal. Yo lo pasé muy mal y es un tema que todavía me cuesta mucho tratar y también hay que normalizar eso, hablarlo y, sobre todo, incidir también en las campañas de prevención. Por eso, es importante normalizar el cáncer, el proceso, la depresión... porque mucha gente no quiere hablar de ello y parece que es un tema tabú, pero no pasa nada por estar mal, no hay que ocultarlo.

-¿Hablar es la clave?

-Sí y cuando se habla, te sorprendes porque tú dices tengo cáncer o tengo depresión o esta enfermedad y va a salir gente como las setas diciéndote yo también o yo he tenido un familiar y ver que a todo el mundo le puede pasar y hablarlo, normalizarlo y estar todos juntos, ayuda. Si lo llevas solo es una carga con la que no vas a poder porque al final vas a explotar por algún sitio. Y no solo es hablar, a mí me ayudó mucho también participar en un club de lectura junto a personas que habían pasado por lo mismo. Fue una manera de sobrellevarlo porque estaba en un entorno en el que me sentía cómoda.

