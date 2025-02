CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Luis Santamaría y el fenómeno emergente de la "Nueva Era"

El CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA llega el próximo jueves a una nueva sesión semanal en la que Carmen Ferreras tendrá como invitado (20.00 horas, Seminario) al escritor e investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, Luis Santamaría, que presenta su nuevo libro, "La Nueva Era en el siglo XXI", acompañado por Julián Cádiz Rodríguez, psicólogo y profesor.

En "La Nueva Era en el siglo XXI", Santamaría desvela lo que se está moviendo entre sectas, retiros, pseudoterapias y técnicas de meditación.

La expresión "Nueva Era" (New Age) no significa nada para muchos. Sin embargo, se trata de un fenómeno emergente en las últimas décadas, que casi todo el mundo conoce, porque llega a todas las esferas de la realidad que vivimos. "Quizá no hayas oído hablar de la Nueva Era, pero sí tienes muy cerca a alguien que está metido de lleno... o incluso tú, sin saberlo", indica el ponente.

Es, dice, "una compleja galaxia que abarca técnicas de meditación como el yoga y el mindfulness, terapias espirituales y energéticas como el reiki y las flores de Bach, propuestas psicológicas como la Gestalt o las constelaciones familiares, medicinas tradicionales de otras latitudes, prácticas chamánicas, centros esotéricos y cosas tan viejas como la astrología y el tarot".

Este libro hace un repaso de las corrientes y grupos más populares y extendidos, y saca a la luz cuestiones candentes y delicadas. "¿Sabías que el escritor Paulo Coelho es uno de los principales divulgadores del esoterismo en nuestros días? ¿Es cierto que la New Age se ha infiltrado en la Iglesia católica? ¿Por qué hay tantos que hacen el Camino de Santiago buscando su magia? ¿Qué tiene de malo creer en el origen emocional de las enfermedades? ¿Por qué es nocivo leer libros como Un Curso de Milagros o El Secreto?", se pregunta Santamaría.

El autor, lleva más de un cuarto de siglo investigando.