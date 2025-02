El plan Dipnamiza ayuda a crear más de 500 empleos en el medio rural

El plan Dipnamiza fue aprobado en el Pleno de febrero de la Diputación Provincial de Zamora por unanimidad, a pesar de que, en su primera intervención, la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, aseguró que su grupo se iba a abstener, en protesta por que la cuantía asignada —dos millones de euros— llevaba congelada "desde, al menos, el año 2017, por lo que, en la actualidad, dará para formalizar menor número de contratos", argumentó. "La media de beneficiarios es de 500 personas y hay que recordar que el salario mínimo ha subido un 60% desde ese año, pero no la subvención, así que llegará a menos parados y ayuntamientos", argumentó.

Por su parte, Sandra Veleda, del PSOE, aplaudió que se siguieran para este reparto "criterios objetivos" y deseó que en un futuro estas cuantías "se pudieran usar para otros objetivos, porque eso significaría que se ha acabado con el paro en la provincia".

Esta ayuda creará 510 puestos de trabajo en el medio rural, con una cuantía de 3.000 euros por ayuntamiento, 50.000 euros para Toro y 60.000 para Benavente.

Apoyo unánime

En el apartado de mociones, todos los diputados apoyaron la promovida por el Partido Popular en apoyo a las reivindicaciones del sector agrario con motivo del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, como se había acordado previamente, calificando de "legítimas" estas demandas. En el texto se exige que el Gobierno de España actúe "con total transparencia" antes de que sea ratificado este acuerdo por el Consejo de Ministros y el Parlamento de la Unión Europea.

La moción surge por las "numerosas inquietudes y reivindicaciones del sector agrario" ante ese acuerdo y en defensa de los intereses del campo español, aplicando las normas transfronterizas necesarias "contra las prácticas comerciales desleales". Una serie de reivindicaciones que contó con los 24 votos a favor del Pleno.

La bancada de la oposición en el salón de plenos. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

El mismo resultado obtuvo la moción presentada por Izquierda Unida para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera incluya la despoblación y la orografía como criterios compensatorios de la financiación autonómica, el primero de ellos especialmente sangrante en la provincia de Zamora, ya que ha perdido cerca del 27% de su población en las cuatro últimas décadas.

Mejora de la sanidad pública

La que no consiguió el apoyo de todos los diputados fue la moción presentada por el PSOE —y defendida en el Pleno por Miguel Alejo— sobre la toma de medidas para afrontar "definitivamente" una solución a la grave situación que atraviesa la sanidad pública en Castilla y León en general y en Zamora en particular.

Alejo recordó que la sanidad es un "bien fundamental y competencia autonómica, gobierne quien gobierne", apuntando que existen deficiencias en el sistema sanitario "por lo que con justicia y fortaleza democrática hay que solicitar a la Junta de Castilla y León una mejora", por lo que también invitó a apoyar la manifestación que se celebrará el próximo sábado, 15 de febrero. "Se necesita el apoyo de todos", subrayó el diputado socialista.

Aunque el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, en su turno de palabra, agradeció y coincidió con las palabras de Alejo, la urgencia de esta moción no prosperó, puesto que el resultado fue de once votos a favor, once abstenciones y dos votaciones en contra de la propuesta. n

