«La música es una forma de vivir y requiere de honestidad»

Presentan un recopilatorio de los 30 años de Elefantes bautizado como «Tratado sobre jardín».

Llamarlo grandes éxitos o llamarle 30 aniversario, era muy descriptivo y también muy prosaico (risas). En Elefantes siempre tenemos la tendencia a querer darle un empaque diferente y buscar un poco más de poesía en las cosas. Se nos ocurrió «30 años o Tratado sobre jardinería», porque estos 30 años al final lo que nos hemos dedicado a hacer es aprender a cuidar de nuestro jardín, a que nuestras plantas y nuestras flores crezcan y maduren y florezcan en su momento.

¿Conciben el hacer del músico como artesano?

Absolutamente. Nosotros somos un grupo que siempre nos hemos sentido artesanos y actuamos como artesanos. Siempre hemos trabajado todos los aspectos que nos envuelven, con esmeros, dándole su tiempo. Nosotros no vamos delegando. Estamos muy encima de los diseños, estamos muy encima de las canciones, de la mezcla, de la grabación, de la producción, de hasta el merchandising que se produce... Es mucho esfuerzo y estrés, pero si tú quieres que realmente ofrecer algo de calidad y algo honesto, te tienes que involucrar, tienes que dar todo lo que tienes y esa es la manera.

¿Eso les hace un poco diferentes a lo que existe en el panorama actual?

Creo que hay muchísimas bandas que le dan valor a lo que hacen y que también trabajan, no sé si exactamente igual o parecido a nosotros, yo sí sé que nosotros lo tratamos de esta manera y al final también llegamos a tener una cercanía con el público que tal vez sí que es más complicado de encontrar en otros artistas.

Habla de honestidad ¿representa uno de los principios de Elefantes?

La música es una forma de vivir y que si no lo haces con honestidad pierde el sentido.

A lo largo de estos 30 años ha cambiado muchísimo el sector, pero ese defender su trabajo al máximo, ¿continúa igual que en su inicio?

Sí. En estos 30 años la industria de la música ha cambiado de forma radical, pero también es cierto que lo esencial, no ha cambiado un ápice. Nuestra profesión en realidad se trata de hacer canciones. Se trata de hacer llegar esas canciones a un público y tratar de emocionar a esa gente, poner en contacto a esa gente con sus emociones, sus propias emociones a través de nuestra música.

Esas emociones, ¿a través de qué canciones de las muchas que forman su repertorio las transmitirán en su actuación en directo el sábado en el Teatro Ramos Carrión de Zamora?

Realmente ha sido complicado porque tenemos muchas canciones aunque sea un trabajo triple, porque hay una grabación de un directo que es «Elefantes y amigos» que hicimos el año pasado en el festival Sonorama. En los dos discos no te cabe todo lo que has hecho en 30 años, pero hemos conseguido hacer un muestrario que enseñe bastante bien quién somos. Si hay alguien que no nos conoce y tiene este disco, yo creo que se puede hacer una idea muy veraz de lo que ha sido Elefantes estos 30 años.

¿Y cómo está siendo el directo en esta gira?

Muy bonito. Lo estamos disfrutando como niños. Comenzamos el concierto con nuestra primera canción, lo terminamos con la última y entre medio vamos recorriendo un poquito toda la historia de Elefantes, todos los discos y los momentos que creemos que han sido más significativos.

En Zamora actúan con Mario San Román como telonero.

Mario nos está acompañando en una parte de la gira. Mario San Román es un artista de Madrid que es amigo y que creemos que merece una oportunidad de ser escuchado, así que recomiendo al público que no se lo pierdan. En Zamora tocamos en un teatro que siempre te invita más a disfrutar del espectáculo porque estás en silencio, estás a oscuras, se crea un ambiente diferente y yo creo que eso te permite más entrar directamente en las emociones y estar dentro tú del espectáculo.

Elefantes / Cedida

Apoyan a un compañero como hicieron con ustedes en su momento.

Efectivamente, al final la cooperación y la ayuda de los compañeros de profesión a nosotros nos fue muy bien y siempre que podemos también nos gusta tender la mano.

¿De ahí que incluyan en el disco un directo con la colaboración de amigos?

De hecho hay un montón de colaboraciones... hemos puesto una muestra y es reconfortante sentirse también querido por tus compañeros de profesión. En el mundo de la música, a veces, te sientes un poco solo y poder contar con el cariño de tus compañeros, a los que también admiras, resulta muy reconfortante y es muy bonito.

