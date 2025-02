El catálogo interactivo que recoge 16 obras de Zamora, ¿sabes de cuál se trata?

El Catálogo (interactivo) de “Nostra et mundi”, promovido por la Fundación Castilla y León y presentado ayer en las Cortes regionales, está dedicado al patrimonio cultural y artístico de esta tierra que se halla desperdigado por el mundo. Recoge 252 piezas artísticas, de las que 16 obras proceden de la provincia de Zamora.

El Catálogo (interactivo) de “Nostra et mundo” recoge 16 obras de Zamora / Fundación Castilla y León / E. P.

Se trata de pinturas, sobre todo, y relieves pétreos. Originalmente, estuvieron ubicadas en Toro, fundamentalmente, Villalpando, Villalobos, Santa Marta de Tera y la capital zamorana. El pintor más representado es Juan de Flandes (1460-1519) y puede señalarse como la obra más significativa al “relieve del león”, datado en 1200, procedente de la iglesia de San Leonardo, situada en los Barrios Bajos. Fue vendida a finales del siglo XIX, y se encuentra en el Museo de Los Claustros (The Metropolitan Museum of Art) de Nueva York. La escena presenta la coronación de la Virgen, San Gabriel, San Leonardo y el león. Sus dimensiones son éstas: 213,4 x 91,4 cms. Importante, también, es el “Cristo en majestad”, datado entre 1090 y 1100. Perteneció a Santa Marta de Tera. Se encuentra en Rhode Island School of Art. Providence. Rhode Island (Estados Unidos).

Relieve de león procedente de la iglesia de San Leonardo de Zamora / Nostra et Mundi

Las obras procedentes de Zamora pueden contemplarse actualmente en Estados Unidos, Francia, Austria e Inglaterra. En estos lugares: Museo del Louvre (París), Kunsthistorisches Museum de Viena (Austria, con dos pinturas), The National Gallery de Londres (Reino Unido), Cincinnati Art Museum (Estados Unidos), The National Gallery of Art de Washington (Estados Unidos, con dos cuadros.), The San Diego Museum of Art de California (Estados Unidos), Collection of Earl of Yarborough de Lincolnshire (Reino Unido).

Asunción de la Virgen / Nostra et Mundi

Lo reseñado anteriormente, circunscrito a la provincia de Zamora, refleja la importancia del patrimonio castellano y leonés perdido o expoliado, vendido o malvendido. La comisaria del catálogo es María José Martínez, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Una ficha ofrece datos puntuales de cada pieza. Este aporte documental, histórico y artístico, tal vez active la memoria y el sano orgullo de los ciudadanos de esta tierra, pues también existen obras de Castilla y León en museos españoles, como el Marés de Barcelona.