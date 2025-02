Zamora estrena salón del vino en febrero

El I Salón del Vino Zamorano tendrá lugar en la capital los días 22 y 23 de febrero con la participación de más de 20 bodegas todas las zonas productoras de la provincia y actividades culturales paralelas encaminadas a poner el valor el vino.

En una carpa que se instalará Plaza Mayor más de 20 productores e incluso bodegas pequeñas darán a conocer sus caldos, habrá conciertos musicales de varios grupos zamoranos o un concurso de pintura abierto a quienes les interesa la pintura y al que “hemos invitado a los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño que les apetezca participar y tengan un espacio también para mostrar su talento” adelanta Canto Marbán, responsable de Synergias, una de las firmas organizadoras de la actividad.

"Era una lástima que Zamora no tuviera una feria del vino igual que se había iniciado la del vermú. Llevo 20 años en el sector y los productores me conocen y entiendo muy bien lo que quiere un productor y lo que no quiere y a dónde pueden llegar porque estamos hablando de Zamora, donde la mayoría de las bodegas no son grandes grupos, son productores pequeños que quieren sacar su producto adelante y les pareció muy buena oportunidad” explicó el organizador Javier Manzano, de La Cepa Winebar.

El experto sumiller precisó que habrá 20 bodegas de Toro, de la Sierra de la Culebra incluso dos productores de Valles de Benavente para “mostrar el músculo del viñedo zamorano” .

En la instalación de la plaza mayor el visitante por cinco euros “podrá probar cinco vinos distintos” en un formato lúdico pues habrá tapas y música en directo.

El segundo ámbito del salón corresponderá será el Museo Etnográfico de Castilla y León donde habrá catas más dirigidas al aficionado y al profesional donde “los productores darán a probar sus vinos, explicar cómo son sus vinos y cómo es su día a día. Creo que es una cosa, además, muy importante que la gente lo conozca” explica Manzano quien remarca que “hemos pretendido, sobre todo, dinamizar el centro de la ciudad y que todos los productores sean de donde sean, aunque vengan de un pueblo, como algún productor de un pueblo de 25 habitantes, estén en Zamora”.

El concejal de Comercio y Ferias, David Gago, agregó que “sabíamos que había un rurún en la ciudad importante sobre que se necesitaba un salón del vino en Zamora, una pequeña feria del vino. Nos pusimos en contacto con Sinergias y con La Cepa, que son las personas que han promovido” y añadió que “Zamora necesita actividades y dinamismo”.

Desde Caja Rural, su portavoz Laura Huertos señaló que la iniciativa “va a ser muy beneficiosa para todos, que nos va a acercar al vino en una época en la que menos acostumbrados a este tipo de ferias” y deseó que este salón “continue muchos más años porque es una actividad muy importante en una provincia bodeguera” como es Zamora.

