"La Iglesia debe revisar el momento cultural y social en el que vivimos"

Presenta en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA su primer libro, "Fe para ateos". ¿Cómo surge este proyecto?

Jamás pensé que escribiría un libro porque, aunque me gusta leer, hice una carrera de ciencias y escribir nunca se me había pasado por la imaginación. Pero me animó Javier Urra y empecé a buscar un tema. Soy catequista de adultos y tengo la experiencia de que muchos van sin apetecerle, pero tienen que hacer los cursos prematrimoniales para casarse por la Iglesia. Vienen poniendo muchas pegas, pero al final están encantados, me confiesan que no tenían esa idea de lo que era la catequesis y que se han sorprendido gratamente. Así que decidí escribir de la posición que tengo sobre la Iglesia, más actualizada que lo que a la gente le llega.

¿A qué tipo de lector está dirigido el libro?

Se trata de un libro sobre fe que no está dirigido a quien ya es creyente y practicante, sino a esa gente que, por distintos motivos, se ha apartado de la fe. Tampoco está pensado para ateos acérrimos, porque esos no quieren ni oír hablar de religión y es respetable. Creo que la realidad es una y cada uno la miramos desde un punto de vista, en función de nuestras circunstancias. A mí me parece que la reflexión sobre la idea de trascendencia te conecta con el interior, algo que la sociedad está perdiendo.

¿Por qué se ha vuelto tan complicado hablar de fe?

No es algo de lo que hables con los amigos mientras te tomas una cerveza. De hecho, pocos confiesan incluso que van a misa por temor a ser estigmatizados. Aquí el problema está en que las personas tienen unidos dos conceptos: fe y religión.

Zamora. Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, con la presentación literaria de "Fe para ateos", de Cristina González-Reche. / Miguel Ángel Lorenzo. LZA

¿Cuáles son las diferencias?

La fe tiene que ver con la espiritualidad, con la trascendencia, con lo que hacemos aquí, con la búsqueda de Dios. Mientras que la religión es un dogma que se ha ido creando, con sus normas. Bajo mi punto de vista, esto es lo que habría que revisar. Como la gente los tiene unidos, cuando se le cae la religión, se le cae el dogma y arrastra la fe. También pienso que tienen separados a Dios y al hombre y precisamente Jesús, cuando vino, nos dijo todo lo contrario: Dios es amor, está con nosotros, es algo inherente al ser humano.

Revisión del dogma

¿La Iglesia católica debería revisar sus dogmas para acercarse de nuevo a los fieles?

Quizá no de una manera radical, pero se tendría que adaptar a los tiempos. Las personas que mataron a Jesús lo que querían era erradicar su mensaje, que ha llegado hasta nuestros días, aunque, si seguimos así, van a conseguir su objetivo en diferido. Si la Iglesia no hace revisión del momento cultural y social en el que vivimos, ella misma acabará con el mensaje de Jesús. Mi libro pretende aportar para evitarlo. Me doy por satisfecha si a algún lector le hace reflexionar sobre esto.

El protagonista de su libro es Jesús, ¿qué se puede aportar sobre un personaje del que tanto se ha hablado?

Siendo, por distintas variables, la persona más importante de la historia de la humanidad, cuando le pregunto a los jóvenes por él, apenas me saben decir que nació el 25 de diciembre y que murió en la cruz. Para mí es la figura clave, el líder, el amor, lo es todo, así que intento que el lector redescubra a Jesús, que sepa quién era, qué hizo y por qué murió. No deja de ser como muchas de las personas que hoy se apartan de la fe, porque renegó de la religión del momento, criticando un dogma con el que no estaba de acuerdo y mostrando otro Dios.

