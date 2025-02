Esta es la única cafetería de Zamora candidata a ser una de las mejores de España

Zamora tiene la suerte de tener uno de los mejores café de España. Así lo considera "The Coffe Best Shops” , el prestigioso listado que reúne las mejores cafeterías del país. En 2024, Venga Va Café logró un meritorio quinto puestoen este ranking de los mejores cafés de España. Y, en 2025, esta cafetería también figura entre las mejores de España, aunque aún no se ha publicado la clasificación oficial, pero sí la lista de candidatos donde se encuentra el local de Zamora.

Eso sí, desde el pasado mes de diciembre no se llama Venga Va Café sino que se ha rebautizado como Baburu y, además, ha cambiado de ubicación. El local ahora se sitúa en la plaza del Maestro 2.

Para figurar en esta lista, los establecimientos candidatos necesitan alcanzar una puntuación de 80 puntos o más, según la escala de “Speciality Coffe Association” (SCA). Y el listado se elabora siguiendo ciertos criterios que incluyen la calidad del café, las especialidades que ofrecen, el servicio, ambiente y confort del local. Un conjunto de cualidades que la cafetería Baburu sigue cumpliendo. ¿Qué puesto obtendrá este año? La decisión está en manos de los clientes.

Cada año, The Best Coffee Shops invita a los aficionados al café a inscribir a los establecimientos que consideren dignos de esta distinción, pudiendo el público votar también a los locales ya inscritos para así seleccionar a los mejores.

¿Qué es The Best Coffee Shops?

The Best Coffee Shops es el listado donde puedes encontrar los mejores lugares para disfrutar de cafés de alta calidad, principalmente cafeterías de especialidad como Baburu, pero también hoteles y restaurantes con experiencias de café únicas y ultra premium.

