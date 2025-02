Una semana para aprender sobre la vida

Inmersos en su Semana Solidaria, que este año llega a su séptima edición, el IES La Vaguada llena sus aulas de talleres y charlas impartidas por ONG de Zamora, que colaboran con el centro educativo para formar a estos estudiantes en aspectos que ayudan a su desarrollo personal, junto a charlas de personalidades como María O´Mulloni, deportista olímpica o conferencias de Cáritas Diocesana de Zamora, para explicar su labor diaria con los más desfavorecidos de la ciudad.

El Comité Antisida de Zamora se encarga esta semana de impartir varias charlas sobre educación afectivo sexual. "Es un espacio seguro, donde se tiene que respetar y no juzgar", apuntó la ponente antes de comenzar la ponencia del día, que se centró en desmontar diferentes mitos alrededor de la sexualidad, como que la primera vez que se mantienen relaciones sexuales es imposible quedarse embarazada o que tiene que sangrar si es su primera vez.

"La sexualidad no es solo tener relaciones con penetración, también son los besos y las caricias", señaló, advirtiendo que las ITS (infecciones de transmisión sexual) se pueden coger si no se ponen métodos barrera. Les enseñó también a que hay que tener disfrutar de una salud sexual sin temores ni sentimientos de vergüenza o creencias infundadas.

Los peligros del porno

Un espacio especial tuvo la pornografía en la charla. "En estas películas no hay comunicación real, preguntándole a la otra parte si está cómoda, tampoco se ve el uso del preservativo", denunció. Esto le dio la oportunidad para hablar sobre el consentimiento y terminar calificando el porno de "auténtica adicción, consumirlo no es sano ni real", calificó.

Una trabajadora del Comité Antisida de Zamora, durante la charla de educación afectivo sexual.

Más práctico fue el taller de primeros auxilios, donde un técnico, pertrechado con todo el material necesario —desde maniquíes hasta respiradores— explicó a los alumnos las maniobras básicas de reanimación, poniéndose después por parejas para aprender bien los movimientos que hay que ejecutar en caso de necesidad.

Aprender a salvar vidas

Entre otras cosas, aprendieron a reaccionar cuando se encuentren con una crisis convulsiva. "Los nervios dejadlos fuera, porque es esencial para hacer bien las cosas", aconsejó el experto.

Semana Solidaria del IES La Vaguada.

Poner ropa debajo de la cabeza para mejorar la postura y retirar cualquier objeto con el que pueda golpearse es el primer paso. A partir de ahí, una vez finalizada la crisis, es esencial cambiar al sujeto de postura y dejarlo de lado "porque empezará a salivar y eso podría tapar la vía aérea, ya que empezará a respirar y se podría asfixiar", razonó el técnico, quien también les detalló cómo actuar en caso de tener que desobstruir una vía, teniendo especial cuidado con los órganos internos de la persona.

Semana Solidaria del IES La Vaguada.

"Estas son las maniobras que más vidas salvan en el mundo", aseguró a los estudiantes.

Iniciativa inspirada en la moda

Una de las actividades que se incluirá este año por primera vez es la llamada Pasarela Solidaria (jueves, 6 de febrero, a las 18.30 horas), que se celebrará en el gimnasio del centro, con entrada a un euro, y donde varios profesores y alumnos desfilarán con ropa donada que se venderá a precios muy asequibles, no superiores a cinco euros.

Como todos los años, la gran chocolatada será el colofón de esta Semana Solidaria, en la que participarán profesores y alumnos durante el recreo del viernes. Todo el dinero recaudado en las diferentes actividades irán destinadas este año a Animales DANA Valencia.

