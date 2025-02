"Una buena dieta puede ayudar al paciente con cáncer"

Reivindica el papel del farmacéutico en la ayuda al paciente con cáncer.

Sí, porque tenemos un papel activo en muchos aspectos, en la nutrición, pero no solo. En las campañas de prevención, cuando hay que hacer los cribados recordamos a nuestros usuarios que hay que hacer la mamografía, la prueba de la sangre oculta en heces, una analítica y ver el PSA o las vacunas preventivas. O si te tienes que hacer un tacto rectal, pues hay que hacerlo, o sea, cosas que son desagradables, pero que insistimos en ellas. Esto en cuanto a prevención, porque una vez se ha diagnosticado el cáncer, realizamos la labor de acompañamiento, del seguimiento farmacológico, que es nuestro trabajo.

¿Dicen a los pacientes algo distinto a lo que les haya dicho su médico o enfermera?

No, pero muchas veces el paciente está en consulta y no se entera bien de lo que le ha dicho el médico, porque tienen la cabeza en otro sitio, los miedos o la cantidad de información que tengan que procesar. Y cuando vienen a nosotros les podemos explicar con más calma lo que les ha dicho el médico o la enfermera. Todos decimos lo mismo, simplemente damos unas pautas básicas para que los pacientes sigan mejor el tratamiento. Por ejemplo, si tú vas a tener una mucositis, debes cuidar primero la alimentación, luego utilizar algún enjuague que sea suavecito...

La nutrición es, también una faceta fundamental tanto para prevenir el cáncer como una vez que se contrae la enfermedad.

La prevención, es como en cualquier otra enfermedad; conviene llevar buenos hábitos de vida y evitar tóxicos. Y hay que ver cómo te estás alimentando. Si abusas, por ejemplo, de ultraprocesados, de grasas, de azúcares, tienes una obesidad, ten cuidado. Por ejemplo, la obesidad está asociada a la aparición de distintos cánceres, distintos tumores. Una parte de nuestra labor es esa, el consejo como agentes sanitarios que somos.

Tenemos acceso a la mejor alimentación, pero no siempre elegimos bien

¿Comemos cada vez mejor o peor?

Tenemos más variedad que nunca y facilidad para conseguir alimentos que vienen de todas las partes del mundo por la globalización, pero a veces hacemos muy malas elecciones, ese el problema. En vez de elegir una ensalada normal y corriente, pues me voy a un ultraprocesado, porque es más fácil, o porque a corto plazo parece más barato, aunque a largo plazo lo vas a pagar de otra forma.

Una vez diagnosticada la enfermedad, ¿hay patrones comunes en los pacientes con cáncer?

Cuando hablamos de pacientes con cáncer nos vamos a una persona que ha perdido mucho peso, pero eso es una parte, porque hay enfermos que les pasa lo contrario, cogen peso. Lo común suele ser que necesitan mejorar la alimentación, porque es un momento clave y más ingesta de proteínas. A veces, como se ha reducido el hambre, comen menos, comen un poco a capricho, porque "no me encuentro bien" y el cuidador con tal de que coma le da cualquier cosa. Pero hay que desmitificar eso, es decir, hay que comer bien, aunque sea un poquito forzado, pero tiene que comer lo que corresponde. Y sobre todo, generalizando, una ingesta proteínica adecuada, salvo algún caso que a lo mejor no pueda.

¿Por qué es tan importante la nutrición?

Es que es nuestra base; si no comemos bien, empeoramos de todos los sentidos. Pero estar bien físicamente es como una mesa, necesita todas las patas para sujetarse: hay que alimentarse bien, hacer un poquito de ejercicio y seguir el tratamiento famacológico, bien sea de hospital o ambulatorio. Si tú no cumples con todo y eres equilibrado, por muy bien que te alimentes, nos falta todo lo demás.

¿Cuáles son las dudas más típicas con las que los pacientes llegan a la farmarcia?

La mayoría vienen pensando que algo les falta, o algo que están haciendo mal, y sobre todo con las dudas que le decía antes, de es que he oído, es que he leído, que esto sí, esto no. Entonces, bueno, vienen con esas ganas de aprender, y muchas veces con la sensación de que hasta lo más básico lo hacen mal. Cuando ya les vas explicando el por qué de cada cosa, dicen, pues no lo hacía tan bien como yo pensaba.

A veces nos fiamos de lo que nos dice una vecina o hemos oído por ahí y es mejor escuchar un consejo profesional

¿Cuáles son los principales errores?

Sobre todo con lo que me encuentro es eso, exclusiones de alimentos porque han oído que le van a producir cáncer, o porque le van a venir mal, o porque le ha dicho la vecina que esto, o todo lo contrario, que tomen más alimentos o incluso complementos alimentarios o infusiones, pensando que son milagrosos. Empiezas a hablar con ellos y te das cuenta que toman por demás algún alimento porque le han dicho que es muy bueno y están desequilibrando la dieta, o están tomando algo que interacciona con lo algún fármaco que utilizan, con el tratamiento.

¿Y las personas que ya están con el tratamiento de quimio o radioterapia, tiene unas necesidades nutricionales especiales?

Sí, porque tienen más o menos efectos secundarios, no sólo por el tipo de tratamiento, sino la zona a la que vaya dirigido. Si por ejemplo son tumores del aparato digestivo, pueden tener muchos efectos en cuanto a la nutrición: si le da diarrea, vómito, mucositis, si no pueden comer, entonces hay que adaptar la alimentación a unas texturas que pueda o la persona pueda consumir, pueda digerir. O si te van a radiar hay que tener unas precauciones, que los oncólogos y enfermeras explican perfectamente, pero que el paciente necesita que muchas veces se lo recuerden en la farmacia.

¿El paciente con cáncer es un habitual de las farmacias de Zamora?

Sí, porque hay muchos casos y el cáncer está creciendo, según los últimos datos de la Sociedad de Oncología Médica (SEOM). Por eso es importante que le demos la visibilidad que necesitan los pacientes de este grupo de enfermedades.

n

Suscríbete para seguir leyendo