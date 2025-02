“Por San Blas”, ya se sabe, “la cigüeña verás”. Y lo otro: “Si no la vieres, año de nieves”. Así reza el refranero, así se recuerda a ese santo de capa. Sucede, sin embargo, que últimamente esa ave no se mueve de su sitio, como vigía del cielo y de la tierra. Ninguna iglesia de la ciudad aparece sin nido, aunque periódicamente sean derribados por circunstancias diversas. En algún templo, como es el caso de San Ildefonso, hay tres. Es una atalaya de observación. Es una estructura con distintos materiales, como palotes, barro, trapos, espinas, pequeñas piedras… Muchas están de vuelta, no emprenden el vuelo. Como los censos varían (desde el medio millar a los varios millares), los porcentajes no ofrecen alta fiabilidad. La presencia, a la vista, sí.

Por San Blas... ¿las cigüeñas ya no emigran a Zamora? / Asociación Guias de Zamora

Unos ciudadanos acuden a la iglesia de San Vicente, de bella torre (la parroquia de Santa María de la Horta acogió a una cofradía, ya existente a principios del XVII, con esa advocación de San Blas), y adquieren las cintas que protegen contra las afecciones de la garganta. Y otros, descreídos de tradiciones antiguas, miran a las espadañas de las iglesias, coronadas por los nidos, con pájaros que revolotean a su alrededor. La sociedad es plural, por suerte, en todo, incluido el pensamiento.

El dicho popular posee, sobre todo en la sociedad rural, una antigua interpretación: que crece la luz solar, que mejora el tiempo, que disminuyen las crudas heladas. Y la aparición de las cigüeñas constituía, hasta ayer, un rito y un aviso. Con el cambio climático, esas aves ya no emigran a tierras más cálidas en el periodo invernal. Permanecen en los nidos que se acogen a sagrado. Y el refranero, que es una enseñanza de rápida asimilación, queda parcialmente en entredicho. Porque la cigüeña es cada vez menos migratoria. Así, la vemos en lo alto de las iglesias, como vigía de la vida. O, más prosaicamente, cómo cruza el cielo con comida para las crías o con palotes para la urdimbre de su “casa”.

Por San Blas... ¿las cigüeñas ya no emigran a Zamora? / Cedida

Ese popular dicho oscurece otro: “Por San Blas, una hora más”. De luz, de claridad. Se lo escuchamos todavía a algunos mayores de los pueblos, con la bufanda al cuello.