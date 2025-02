Isabel Fernández del Castillo: "Incluso los niños de países en guerra tienen ese instinto por el juego"

Invitada por la asociación Apego Lácteo, Isabel Fernández del Castillo impartió este fin de semana en Zamora una charla para hablar de la importancia del juego en la ifancia para fomentar su creatividad e inteligencia.

¿Qué ocurre con el juego infantil en la actualidad?

Poco a poco, nos hemos ido alejando de lo que es la infancia, tenemos alguna referencia los más mayores, que hemos jugado mucho, pero las cosas han cambio por el estilo de vida, por la organización de la escuela y por la tecnología. Así que, cada vez tenemos menos tiempo para jugar y ese tiempo, además, se ocupa con otras cosas.

¿Eso es negativo?

No es bueno ni malo, en principio. Pero hay que compararlo con qué es lo que la naturaleza tiene previsto que suceda en los primeros años de vida. Si observamos cómo es la infancia de las diferentes especies, ya sean ranas o gorilas, es decir, más o menos inteligentes, hay una constante: el juego. Además, cuanto más inteligente es una especie, más juega. Junto a eso, se ve una mayor dependencia de la madre en los primeros años de vida y una comunidad que sostiene, pero, sobre todo, un espacio dedicado al juego.

Isabel Fernández del Castillo imparte una charla sobre la importancia del juego infantil / José Luis Fernández. LZA

¿Cuál puede ser la razón?

A través del juego se desarrolla el pensamiento superior, todas las capacidades, la inteligencia emocional y social, la inteligencia corporal e, incluso, la inteligencia racional. Ahí están la creatividad, las habilidades sociales, la capacidad de negociar, la capacidad de imaginar… Hay tantas cosas que se manifiestan y se expresan a través del juego que hay que darse cuenta de su importancia.

Pérdida de protagonismo

¿Cómo se ha llegado a perder tanta importancia el juego en estas últimas décadas?

Uno de nuestros mayores problemas es que necesitamos racionalizarlo todo y encontrarle una utilidad a todo. Y cuando la encontramos, el siguiente paso que damos es estimularla. Y no se trata de eso, sino de crear un contexto apropiado para que suceda. Hay una parte muy grande del juego que es absoluto misterio. Observas a un grupo de niños de cinco años y no entiendes cómo se les puede haber ocurrido ese juego, es algo que no se entiende a nivel racional. Nuestro problema, por una parte, es que no lo valoramos lo suficiente y, por otra, que tendemos a intervenir mucho. Está muy bien utilizar el juego con fines didácticos, pero hay otro tipo de juego, el espontáneo, el que sucedía antes, cuando los niños salían a la calle a jugar. Era algo que ocurría sin más, sobre lo que no había que reflexionar, pero hemos ido creando unas circunstancias que cada vez interfieren más en ese juego. Todos los niños tienen ese instinto por el juego, incluso aquellos que están campos de refugiados o en países en guerra, que siguen saliendo a la calle a jugar.

Los adultos nos hemos vuelto extremadamente racionales, productivistas, utilitaristas

¿Cómo se puede mantener ese espacio mágico?

Hay que ser conscientes de su importancia y de que muchas veces no entendemos lo que está sucediendo, porque, sobre todo en los primeros años, es todo a un nivel simbólico, pero muy valioso, como ocurre a veces con los sueños. Es decir, no es necesario entender exactamente qué está pasando, aunque hay veces que puedes reconocer cosas. De hecho, los psicólogos a menudo lo utilizan como medio de diagnóstico, observando cómo juegan, porque en el juego se expresa el inconsciente, su mundo emocional a un nivel simbólico. Los niños, a su vez, gestionan, asimilan, redefinen, vuelven a recrear la historia de otra manera. Es decir, hay un trabajo interno muy profundo del que se puede aprender mucho.

Isabel Fernández del Castillo / Cedida

¿Cómo se ha podido perder esa espontaneidad en la actualidad?

Por una parte, están las interferencias tecnológicas, sobre todo, pero también la falta de espacios. Y, por otra parte, los adultos nos hemos vuelto extremadamente racionales, productivistas, utilitaristas. Es un poco nuestra cultura, nuestra civilización, que la llevamos al mundo de la infancia por nuestro afán de querer controlarlo todo. Sucede desde que llegó el movimiento del racionalismo y se valora tanto lo abstracto, la mente racional, esa forma de entender la vida y el mundo. Añadiría que nosotros nos hemos desconectado de la naturaleza y ahora la gestionamos, lo que significa también una desconexión de nuestra naturaleza interior, por lo que no llegamos a entender que el juego es una expresión de nuestra naturaleza infantil.

Un atisbo de esperanza

¿Hay esperanza de poder reconectar?

Absolutamente, porque la esperanza es el resultado de la conciencia. En el momento en el que somos conscientes de su importancia y nos permitimos observar sin juzgar lo que está sucediendo y podemos conectar, entonces podremos permitir que suceda. Lo que nos pasa es que no estamos observando porque estamos siempre con la pantallita, porque vamos súper acelerados, porque tenemos ciertas cosas que hacer durante el día y el poco rato en el autobús o en la cola del supermercado, sacamos el móvil. Estamos perdiendo esa costumbre de observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor.

Isabel Fernández del Castillo imparte una charla sobre la importancia del juego infantil / José Luis Fernández. LZA

¿Qué ocurriría si observáramos más atentamente?

Nos daríamos cuenta de la magia. A los niños tampoco les estamos dejando observar el mundo, que eso es una cosa tremenda. En la misma cola del súper le damos también el móvil para que no molesten. Ser consciente es la clave, algo tan fácil y complicado a la vez, porque, a menudo, la rutina nos come en este mundo tan acelerado.

