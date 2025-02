"La siembra", el viejo método de robo que regresa a Zamora

Los ladrones acechan para elegir a sus víctimas en los aparcamientos de superficies comerciales de Zamora, como los situados en las salidas de la capital hacia Valladolid o León. Esperan a que las personas que acaban de realizar una compra o que abandonan el centro comercial estén a punto de entrar en sus respectivos vehículos, a que desbloqueen las puertas y comiencen a introducir las compras en el maletero para aproximarse o a que se hayan despojado de su bolso para dejarlo en algún asiento.

"Se le ha caído dinero"

El siguiente paso es arrojar dinero al suelo cerca de la persona elegida para advertirle de que "se le ha caído dinero". De ahí la denominación del método de "la siembra", se esparce dinero para despistar a la víctima y robar al descuido. Y es que, una vez que la persona a la que se va a robar se agacha a recoger las monedas o billetes que cree haber perdido, los cacos entran en acción y se llevan el botín en cuestión de segundos.

En la escena, aparece un cómplice del buen samaritano que, sin ser visto, se aproxima para llevarse directamente la compra que la víctima estaba a punto de introducir en el coche o para abrir la puerta del asiento en el que ha dejado su bolso de mano con tal rapidez que resulte imposible reaccionar para impedir el robo.

Las grabaciones, claves

La estrategia ha dado resultado ya en Zamora capital, donde la Policía Nacional ha registrado la denuncia de una mujer que se vio sorprendida por dos ladrones. Las grabaciones de las cámaras instaladas en la zona comercial del corredor de Roales y, en especial, en el supermercado allí ubicado serán analizadas para tratar de identificar a los ladrones que se llevaron el bolso de una Zamorano del interior de su vehículo, "no me llevaron mucho dinero, pero llevaba toda la documentación en mi cartera".

Rápida huida por las vías de servicio

La mujer que sufrió el último robo realizado con este modus operandi de "la siembra" denunciado en Zamora ha descrito que salió de su turismo porque alguien se acercó y le dijo que se le había caído dinero al entrar en el coche. Ella había dejado el bolso en el interior, el hombre que entabló conversación con ella le abrió la puerta para facilitarle, supuestamente, la recogida del dinero que estaba en el suelo, sin embargo, se trataba de una argucia para que una tercera persona se pudiera llevar el bolso de esta zamorana sin darle tiempo a reaccionar.

"Me di cuenta rápidamente de que me estaban robando, pero no me dio tiempo a alcanzar al ladrón y a sus compinches", que emprendieron la huida por la vía de servicio de la autovía A-66, la del corredor de Roales. El bolso de mano era pequeño y en su interior llevaba una cartera con poco dinero pero con todos sus documentos.

Este procedimiento de latrocinio no es nuevo, pero está volviendo a utilizarse desde hace un tiempo en la capital en los aparcamientos de centros comerciales o grandes supermercados, por lo que se recomienda que no se pierda de vista ni la compra ni los bolsos cuando alguien se acerque con esa excusa.

Suscríbete para seguir leyendo