Una oficina municipal luchará en Zamora contra el cierre de negocios por jubilación

Hay negocios que cierran porque las cuentas no salen, pero otros bajan la trapa simplemente porque sus dueños se jubilan y no tienen quien les dé continuidad, pese a que se trata de comercios que funcionan, son reconocidos por los zamoranos y cuentan con una trayectoria de años en marcha.

Ejemplos no faltan, recientemente se despidió el café Viriato, hace algo más que cerró la emblemática librería PYA. No solo ocurre en el centro, también en barrios como en La Candelaria, donde hace unos meses se despidió de sus clientes el bar El Puente y en liquidación por cierre está también Badá. Se suman así a una lista en la que también figuran comercios históricos como Las tres tiendas y otros que pese a no llevar tanto habían logrado hacer clientela como Los zapatitos rojos.

Ante esta situación, la Concejalía de Promoción Económica que dirige el primer teniente de alcalde David Gago trabaja para impulsar una Oficina de Transición y Relevo Generacional. Es una propuesta que ya planteó el propio Gago en la campaña electoral de 2023 y que ahora materializa.

Se trata de un espacio que pondrá en contacto a comerciantes que van a cerrar su negocio con el fin de promover que haya relevo generacional. Para ello, el Ayuntamiento hará de mediador entre personas que buscan empleo y comerciantes de negocios de éxito que quieren traspasarlo. Desde la oficina se tratará también de canalizar ayudas para posibilitar ese traspaso y que la jubilación del propietario de un negocio emblemático no signifique su cierre. La creación de esa oficina se enmarca en una reorganización para fortalecer la oficina municipal de atención al comercio.

Un plan estratégico para el comercio

La Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora ha recibido ya el plan estratégico encargado a una empresa especializada para impulsar la actividad económica y el comercio de proximidad de la ciudad. El estudio realizado fija distintos niveles de prioridades, define las zonas comerciales tanto del centro como de los barrios y plantea cuestiones que pueden ser interesantes para su revitalización.

Un apartado se dedica al futuro Mercado de Abastos tras las obras de remodelación, que pretende convertir ese espacio en un punto de dinamización económica y comercial de la ciudad. También plantea el documento la mejora de las calles para hacerlas más atractivas para el comercio y apunta a continuar la estrategia de dinamización que ha desarrollado el Consistorio en el último año con la promoción de eventos dinamizadores del comercio.

La mejora de la competitividad y de la cooperación comercial o el impulso a la transformación digital de los comercios son otros de los ejes del plan.

