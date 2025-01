"Puta, seguro que te acuestas con el dueño del bar, por eso eres camarera": denuncia por delito de odio en Zamora

Aunque Anibal P.V., un vecino de Tábara de 72 años, comenzó presentándose como "muy pacífico" antes de iniciar su declaración en el juicio por un delito de odio, trato xenófobo y machista a una camarera, y terminó sacando de quicio a la presidenta de la Audiencia de Zamora, Esther González González, que le amonestó no una ni dos, sino de forma reiterada durante todo juicio por interrupciones constantes a los testigos. "¡Que se calle la boca o le echo de la sala!". Y ni por esas, la magistrada tuvo que dirigirse a la defensa, "señor letrado dígale a su cliente que como no deje de hablar le voy a pedir que se vaya".

Aníbal apeló a "la buena educación que me han dado mis padres, soy educado, sobre todo, con las mujeres" para negar el hostigamiento a la profesional del conocido bar de Tábara y los insultos proferidos por ser extranjera como "eres una puta, vienes a matar el hambre aquí" o los que hizo por el pueblo del tipo "seguro que se metes en la cama con el dueño y por eso está aquí trabajando", de acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Zamora. Un delito contra los derechos humanos por el que exige una condena a año y medio de cárcel, tres años de alejamiento a menos de 50 metros de ella y una indemnización a la mujer de 5.000 euros por los daños causados.

"Si no me gusta el café, no te lo pago"

La última falta de respeto que la camarera le consintió fue el 27 de junio de 2024 cuando fue a tomar un café con un amigo y, cuando este le dejó propina a la profesional, Aníbal le llamó la atención: "Tú estás tonto, dejarle bote a esta camarera". La mujer describió situaciones de constante acoso por ser una inmigrante como otro cuando antes de pagar el café le dijo "voy a probarlo antes. Si no me gusta cómo me lo has hecho, no te lo pago".

El vecino de Tábara, que según la denunciante y los testigos que declararon tiene prohibida la entrada a prácticamente todos los bares del pueblo por montar follones, está acusado de decirle a la mujer contratada en el bar "los extranjeros solo vienen a quitar el trabajo a los españoles". Ni las advertencias de la profesional de la hostelería de que no iba a tolerarle más insultos y que le iba a denunciar lograron parar al imputado por la Fiscalía. Incluso llegó a replicarle en una ocasión que "había discutido con un tío grandote" y que tenía que desquitarse, "me da gusto discutir contigo".

La migrante manifestó en el interrogatorio que "no estoy acostumbrada a que me falten al respeto", por lo que se encaró al hombre cada vez que le lanzaba ese tipo de insultos por no haber nacido en España y venir a trabajar a Zamora.

"Las extranjeras solo vienen a quitarnos el dinero" La denunciante, que acudió al cuartel de la Guardia Civil a denunciarle tras nueve meses de soportar vejaciones racistas y machistas, contó ayer en el juicio que la primera vez que le vio en el bar ya la trató mal sin conocerla de nada: "Pónme un café con leche bien hecho, boluda". A pesar de las quejas y de que su jefe le llamó la atención, Aníbal P.V. no se recondujo, sino que llegó a decir en su presencia y para que lo oyera "las extranjeras solo vienen a quitarnos el dinero", de acuerdo la versión de los hechos que ya ofreció en el cuartel de la Guardia Civil y que ha terminado en el procesamiento del vecino de Tábara y su imputación.

"Soy Cojo"

El hombre tiró servilletas de papel al suelo del bar en otra ocasión y, "cuando le llamé la atención me dijo que "si un bar no se ensucia, parece que no tiene gente". Todos los días me decía algo", declaró la camarera a preguntas de la Fiscalía y del abogado de la defensa del hombre, quien pidió la absolución. No le sirvió como atenuante o eximente de la pena de prisión que pide la Fiscalía la alegación de que tiene un discapacidad del 75%, "soy cojo", le dijo a la presidenta de la Audiencia cuando le pidió que concretara. El forense de los juzgados apuntó que "tiene dificultad para controlar impulsos, pero sabe que si llama "hijo puta" a alguien está insultando".

