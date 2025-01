"El buen mago es el que mejor sabe sugestionar al espectador"

El mago Shado actúa el domingo 2 de febrero en el Teatro Ramos Carrión de Zamora con el espectáculo "Cleptómago".

¿Cómo llega a dedicarse a la magia?

Desde pequeño me gustaba la magia tipo fantasía de las películas, más que el ilusionismo en sí. Me enseñaba un tío abuelo, pero no me empecé a dedicarme a ella hasta que ya fui adulto. Con 18 años empecé a ir a tiendas de magia, a crear magia, a juntarme con otros magos. Cuando yo empecé a aprender magia y trucos, miraba vídeos de internet y demás, vi por las reacciones, se me daba bien... sentí que estaba hecho para esto y me fui profesionalizando.

Desde su punto de vista, ¿qué cualidades tiene que tener un mago?

Al final el mago es un actor que hace el papel de mago. El mejor mago es el que mejor actúa o mejor sabe hacerle creer a la gente que lo que está viendo es real, que sí que no es mi caso porque yo en mi espectáculo hablo de que todos son engaños y son despistes psicológicos, pero bueno al final es lo que transmite. El buen mago es el que más transmite en el escenario o el que mejor sabe sugestionar al espectador para hacerle algo pequeño o algo grande .

¿Qué nos puede adelantar de su espectáculo en el Ramos Carrión?

Es un espectáculo de juegos mentales más que de magia en sí, hay engaños mentales que demuestran lo vulnerables que somos los seres humanos. Hago robo a los espectadores sin que se den cuenta, que es el plato fuerte, que es lo que me dio a conocer a mí. Les quito cosas a los espectadores con un show donde hay muchísimo humor. Todo el espectáculo combina distintas ramas de la magia con el humor.

¿Por qué el espectáculo combina muchos estilos de magia?

Porque quise hacer un espectáculo en el que la gente que fuera a verlo disfrutara desde con la hipnosis hasta el pickpocket. Luego también hay ilusionismo, el mentalismo o sea combino todas las ramas que he aprendido a lo largo de mi carrera.

Actualmente estamos todo el día viendo cosas por el móvil, ¿cuesta más seducir al público?

Sí, cuesta muchísimo más, precisamente por este motivo este espectáculo tiene muchos impactos todo el rato. Es un espectáculo donde hay mucha magia todo el rato, muchos impactos. La gente se mantiene atenta constantemente, nadie le apetece coger el móvil en el espectáculo porque precisamente tenemos tantos estímulos entre la magia tradicional clásica y el mago hablando mucho rato... Es un espectáculo el que gasto mucha energía (risas), pero al final resulta mi pasión y lo hago con muchísimo gusto.

¿Qué papel tiene el público en la propuesta?

El público participa mucho. Es un espectáculo muy participativo. La magia al final es muy agradecida y la gente se ilusiona mucho con lo que haces, lo que es muy gratificante. Lo mejor de hacer lo que hago es la reacción de las personas. Yo estoy trabajando todo el día, hago vídeos y mucha televisión, y la reacción de la gente ante lo que hago es lo mejor

