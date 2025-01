Los abogados de Zamora piden medios para que la reforma judicial funcione

"Vamos de una justicia del siglo XIX a una justicia del siglo XXI. Los juzgados van a dejar de ser juzgados como órganos unipersonales y se crean los órganos colegiados de justicia. Vamos a ver en qué medida eso afecta a los partidos judiciales o no y el tema de las especializaciones. Puede ser positivo, pero si las reformas de la justicia no vienen acompañadas de recursos económicos se puede tener una gran voluntad de modificar, pero vamos a llegar poco lejos".

Así se pronunciaba el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo poco antes del inicio de la fiesta del Colegio de Abogados de Zamora, cuya decana, Ana Martín García refrendaba, ya que considera que va a ser la dotación de medios uno de los factores que logre que los cambios se traduzcan en una mejora del servicio para el ciudadano.

Los abogados de Zamora recibieron a dos nuevos miembros, Samuel Furones Rodríguez y Alicia Pérez Alonso, en el acto solemne celebrado en el salón de Plenos de la Diputación, donde recibieron la insignia por los 25 años de ejercicio profesional Carmen Juanes Cacho, Isidoro Barba Santiago, Palmira Antón Escudero, Miguel Piorno Brioso, Santiago González Recio e Inmaculada Beneítez Gutiérrez.

Los nuevos colegiados, Samuel Furones y Alicia Pérez y con sus padrinos, Marco Antonio Furones y Miguel Ángel Martín Anero / Miguel Ángel Lorenzo. LZA

"¿Qué va a pasar? Pues va a depender de todos los que tengan que aplicar estas nuevas leyes y que los recursos son fundamentales. Porque claro, desaparecen los órganos judiciales, pero los jueces siguen siendo los jueces que son y no son más y necesitamos muchos más jueces, muchos más fiscales y necesitamos que se nos escuche la Abogacía cuanto más mejor. Y no porque seamos más listos que nadie, sino porque vivimos el día a día en los juzgados y en los tribunales y sabemos que las carencias están por dentro y que hay un problema muy serio con el funcionamiento de las oficinas judiciales y con el control de esas oficinas judiciales, con el trabajo de los funcionarios y con el trabajo de los jueces"

Sanz Orejudo dijo que "hay juzgados que responden con sentencias en tiempos razonables y hay otros que pasan años y no dictan sentencias. Y no pasa nada, o parece que no pasa nada. Y algo tiene que pasar en cuanto al control y en cuanto, de alguna manera, a la rigurosidad que cabe exigir a un poder del Estado, como es la justicia".

Eso sí, concluye "no podemos poner puertas al monte del futuro, el futuro le tenemos que asumir y adaptarnos a él".

Turno de oficio

Con respecto al turno de oficio "siempre estamos igual, salimos a protestar. Lo del turno de oficio es una asignatura pendiente de la justicia en cuanto a territorio común. Yo siempre denuncio que lo que no puede pasar con el turno es que a través de lo económico se generen desigualdades sociales entre los profesionales.

"Y nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Y cuando menos que las retribuciones del trabajo de los profesionales sean iguales que lo reciben los catalanes, los andaluces o los gallegos, por poner un ejemplo. Es decir, hay una diferencia muy grande entre los territorios que tienen las competencias transferidas y los que, como en este caso Castilla y León, dependemos del Ministerio".

El exdecano, Norberto Martín Anero, charla con los seis homenajeados por los 25 años de profesión. / Miguel Ángel Lorenzo

Parece que se atisba una mejora económica, "pero venimos de tan atrás y de tan lejos que esa mejora económica no va a resolver el problema de la dignificación económica del trabajo de los profesionales. Y sobre todo exigimos que el trabajo que se realice se pague. Porque el problema es que hay muchísimas actuaciones procesales que se tienen que realizar porque se lo solicita al abogado de oficio y no se le paga al abogado de oficio".

Jubilación

La decana del Colegio de Abogados de Zamora, Ana Martín García, incidió en las mismas demandas apuntadas por Sanz Orejudo: "De nada nos sirve que se aglutinen tribunales de instancia si no tenemos suficientes jueces, suficientes fiscales, suficientes funcionarios. Todo eso necesitamos".

Destacó que se ha avanzado en asuntos como el de la conciliación: "Tenemos una reciente ley de defensa que hace que el abogado tenga derecho a una baja o que te suspendan un juicio si estas enfermo", pero todavía hay que hacer más en este aspecto.

Y está el asunto de las jubilaciones debido a las diferentes reformas legislativas y el cambio de las mutualidades: "Nos encontramos con que el día de mañana muchos de nuestros compañeros, cuando se jubilen, van a tener unas pensiones irrisorias que no cumplen con el mínimo legalmente establecido. Por eso pedimos que se dé la posibilidad de que todos los compañeros tengan derecho a una jubilación digna, que quiera que pueda solicitar su pase al RETA (trabajadores autónomos) quien quiera pueda permanecer en las mutualidades, pero todos, sin distinción, que recibamos pensiones dignas".

