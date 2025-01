"Nuestra Regenta es un homenajea a las mujeres silenciadas"

"La Regenta" es un clásico de la literatura española, pero supone una obra muy desconocida. .

Es uno de los clásicos de la literatura de nuestro país, pero es verdad que la gente tiene la referencia de lectura obligatoria del instituto. Es una novela densa, con una primera parte es muy descriptiva y a lo mejor para determinadas edades o para determinada madurez no se entiende tan bien. La obra de teatro supone una manera de reencontrarte con la novela si la has leído en algún momento y si no, descubrirla porque es apasionante.

¿Ponen en escena una adaptación hecha por Eduardo Galán?

A pesar de tener que condensar en la función mil y pico de páginas es una versión muy fiel a la novela. Casi todos los diálogos y todo lo que está en la novela, aparece.

Y en ella se ha tomado el punto de vista de su personaje, Ana Ozores.

En la función, el espectador vive esta historia a través de los ojos de ella. Ella va narrando la historia y va metiendo al espectador en un viaje que es la historia de su vida, desde lo que le pasa en la infancia para poner en contexto al espectador, hasta el final. Es "La Regenta", pero es muy coral y es una función de teatro muy bien compactada en la que todos tenemos momentos importantes en los que se cuenta la historia de los personajes para que el espectador entienda de dónde viene cada personaje a pesar de que la historia que se cuenta es la de una mujer que quería ser, quería sentir, quería querer y que le impidieron ser feliz.

¿Es una novela vigente?

Totalmente. Antes, a lo mejor las comidillas se hacían en la puerta de la iglesia, pero ahora tenemos las redes sociales y la gente realmente no se sienta libre al 100%, independientemente de que ahora la mujer toma un papel totalmente diferente al que tenía entonces, por lo menos en nuestro país, y cada vez más.

¿Esa una obra feminista?

Podría ser feminista. En la obra se quiere reivindicar esas mujeres que no fueron. Para mí ha sido un reto representar esta función porque lo he vivido siempre como un homenaje. A lo largo de la historia de nuestro país ha habido muchas mujeres en el mundo de la cultura y del arte que han estado silenciadas, que no han estado al mismo nivel que el hombre cuando en su capacidad artística era totalmente equivalentes. Y la obra es la historia de una mujer con una sensibilidad diferente a las mujeres de su época, guapa, culta, con una imaginación desbordante, con ganas de querer, que desde pequeña ya estaba con el estigma de huérfana... en una sociedad agobiante para ella.

Una escena de "La Regenta" / Pedro Gato

¿Cómo una mujer del siglo XXI se prepara a este papel?

Desde la conciencia de que en el momento en el que vivimos que está tan auge el feminismo y los derechos de la mujer, creo que estamos más avanzadas y que hemos avanzado mucho. Hay mujeres que han hecho mucho por nosotros, más de lo que pensamos que estamos haciendo nosotros. Nosotros creemos que estamos rompiendo muchas barreras, pero que realmente ya estaban rotas. Yo llevo muchos años en esta profesión y cuando a lo mejor empezaba en televisión era un mundo más de hombres, pero yo nunca he sentido que era un mundo de hombres. Yo he estado integrada desde el principio y he tenido la personalidad suficiente como para poder franquear ciertas cosas. No he sentido nunca que tenía que romper barreras, yo, con mis 45 años, a lo mejor en otras generaciones sí. Creo que hay que leer, creo que hay que mirar al pasado y creo que hay que enfrentarse a esas sociedades en las que las mujeres no pueden ser libres de sus emociones.

Creo que hay que leer, creo que hay que mirar al pasado y creo que hay que enfrentarse a esas sociedades en las que las mujeres no pueden ser libres de sus emociones.

Y una mujer además le dirige en este montaje, Helena Pimenta.

Helena es una mujer muy exigente en el trabajo, tiene una gran capacidad de trabajo. Está siempre con la función en la cabeza. Tiene muy claro qué es lo que quiere hacer y la dirección que quiere tomar y yo creo que eso se nota en el espectáculo. Esa exigencia que tiene ella ante sí misma y ante los demás, está reflejado en el espectáculo. La admiro profundamente por el trabajo que ha hecho y el trabajo que hace.

¿Por qué le gusta hacer teatro?

Porque hay una concepción de un trabajo y un equipo que se convierte casi en una familia. Son los ensayos, las giras y hay un concepto de familia que trabaja por el mismo objetivo, por hacer una función bien hecha, que el público se divierta, entretenga y se divierta. El teatro para mí es la esencia de mi profesión. La construcción del personaje desde un sitio con una línea mucho más directa de las emociones, el contacto directo con el público que es participe de lo que está pasando en el escenario . Yo sin teatro no podría vivir.

La actriz en una de las representaciones de "La Regenta". / Pedro Gato

¿Ha llegado a la interpretación de manera vocacional?

Totalmente. Recuerdo que tenía nueve años y vivía las fiestas del colegio como si fuera el estreno en la Gran Vía (risas) y empecé a hacer teatro con catorce años y... ya no he parado.

¿Qué importancia tiene la enseñanza de las artes escénicas?

Es fundamental, debería de ser una materia obligatoria. Primero porque nuestros jóvenes no conocen la historia del teatro de nuestro país. Estoy convencida que tú le dices muchos nombres de actores míticos y no los reconocen. Vivimos en una sociedad tan inmediata que hay que frenar y hay que ir a las raíces de lo nuestro. Creo que la historia de nuestro país es muy importante, no solamente la historia a nivel social, sino también a nivel cultural. Creo que eso es algo que debería estar implantado en las escuelas. Cada niño tiene unas capacidades distintas para crecer, para hacerse y para formarse. Yo conozco muchos niños que ahora son adultos y el teatro les salvó. Les salvó de muchísimas cosas, de la introspección, les ayudó a poder ser expresivo, del encontrarse que había algo para lo que realmente valían. Creo que el teatro es una cosa muy terapéutica no solo para niños, también para adultos.

Suscríbete para seguir leyendo