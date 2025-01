Pepe Álvarez (UGT) en Zamora: "El secuestro de los derechos ciudadanos debe sufrir un escarmiento público"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido en Zamora la necesidad de las movilizaciones que se van a llevar a cabo este próximo domingo (seguro en Valladolid y está por ver en Zamora), a pesar de que hayan salido adelante las medidas del escudo social del decreto ómnibus "para poner de manifiesto que ese decreto es claramente insuficiente para las necesidades que hoy tienen los trabajadores y los ciudadanos".

"El decreto ómnibus pone en primer lugar de manifiesto hasta qué punto vivimos un momento de una frivolidad política absolutamente inaceptable. El Congreso de los Diputados no puede coger como rehenes a los ciudadanos y a las ciudadanas y a sus derechos, como se ha visto y se pone de manifiesto ahora, sencillamente por intereses que desconocemos y que se nos antoja, que son claramente partidistas y que en ningún caso obedecen a razones objetivas", señaló el líder nacional ugetista.

"Porque si no, alguien nos tendría que explicar por qué hace unos días era no y por qué ahora es sí. No tiene ni pies ni cabeza. Y eso es la antipolítica. Y eso es lo que da pie a la aparición con fuerza de la extrema derecha. Los señores y las señoras diputados y diputadas tienen que ser plenamente conscientes que han sido elegidos para pensar y votar para los ciudadanos y las ciudadanas, no para la dirección de su partido".

Congreso de UGT. / José Luis Fernández

Y en ese sentido, "el espectáculo que hemos vivido, este secuestro por parte de la soberanía popular de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, tiene que tener un escarmiento público y nosotros lo vamos a hacer. Y cuando digo eso, alguien dice que es lo fácil, que además es la interpretación que ha dado una parte de la política. No, es que ustedes están manifestando contra la oposición".

Pensiones

Los políticos, indicó, piensan más en "provocar las elecciones" que "en las personas que sufren y que padecen, algunas de ellas incluso que han visto cómo cobraban el aumento de la pensión y en ese mismo momento se les daba la noticia que al mes siguiente igual no cobraban el aumento de la pensión".

El líder sindical defendió el acuerdo sobre pensiones rubricado con el Gobierno: "Si hubiéramos mantenido el sistema del señor Rajoy, los pensionistas de nuestro país, en lugar de cobrar un aumento de la pensión desde hace cinco años hasta hoy, del 26%, estarían cobrando un aumento de la pensión del 1,25%". Pero, advirtió, si se quieren subir las pensiones hay que aprobar también la parte del decreto que aumenta las cotizaciones: "Hay la previsión de una recaudación que está cerca de los 6.000 millones de euros y que es absolutamente necesaria para poder mantener viable el sistema de pensiones de nuestro país" y sea validado por las auditorías europeas.

"Esto no es una cuestión intergeneracional, que no es verdad, que no es un problema entre los abuelos y sus nietos. Porque se puede mantener para los abuelos y para los nietos. Pero hay que verlo integralmente y no demagógicamente, y no intentando sacar partidas".

"Quiero pedirle a la ciudadanía, a los trabajadores, a la buena gente de nuestro país, que salga a movilizarse, que salga a decirles a la clase política que ya está bien, que sí es sí y no es no, que no puede ser que hoy sea blanco y mañana sea negro", expresó el sindicalista.

Salario mínimo

Con respecto al salario mínimo interprofesional, que queda en 1.184 euros, Álvarez explicó que para el próximo año se va a negociar el mantenimiento de los pluses. Es decir, hay ocasiones en que hay sueldos por debajo del salario mínimo a los que no les afecta la subida de este, ya que lo que cobran en total, incluidos pluses supera esa cifra. Se trataría de aplicar el salario mínimo "de forma directa" en las tablas de los convenios colectivos en el momento en el que queden por debajo del salario mínimo interprofesional". La idea es que el salario mínimo sea el 60% del salario medio, es decir unos 1.300 euros.

Álvarez respondió a las críticas de la consejera de Empleo, Leticia García, en la jornada precedente, acerca del diálogo social nacional, que actualmente solo funciona con Gobierno y sindicatos, pero no es tripartito con la patronal.

"Quizá estamos peor en Castilla y León, que este Gobierno es el que destrozó el diálogo social. Yo quiero recordar al presidente Herrera y la capacidad de concertación que tenía con las organizaciones sindicales y con las organizaciones empresariales. Entonces, a veces es mejor que sean acuerdos que tengan dos patas, que, como en este caso una. Dicho esto, que viene al caso por quien hace la crítica, yo creo que efectivamente la concertación a tres es muchísimo mejor que a dos. No hay ninguna duda. El problema es que a tres se puede hacer cuando hay voluntad de que se lleve adelante. A tres se continúa haciendo en aquellas cuestiones que no tienen una gran incidencia económica para las empresas. Con la patronal podemos llegar a acuerdos en cuestiones de otra índole que no sea reducción de jornada, que no sea aumento del salario mínimo interprofesional".

La patronal

"Yo creo que la patronal tendría que ser plenamente consciente que con un Gobierno progresista, en todo caso, siempre tiene la oportunidad, si firma, de modular esas políticas. Si no lo hace, pues finalmente tienen tendencia a estar más en la parte alta del programa de ese Gobierno y, en este caso, las organizaciones sindicales. Creo que esa es la cuestión que tienen que analizar. Que, por cierto, nosotros también analizamos cuando firmamos acuerdos con gobiernos conservadores. Muchas veces los firmamos no porque nos gusten muchísimo, no porque solventen los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, sino sencillamente porque es mejor firmarlos, porque sacamos más, que si no los firmamos".

Con respecto a la idea de bajar el tope de las rentas que no tienen obligación de declarar a Hacienda, actualmente 16.576 euros anuales, Álvarez dijo que "es una polémica que no vamos a resolver en el Ministerio de Trabajo", aunque cree que actualmente la ministra Montero no tiene prevista ninguna medida en este sentido.

Y sobre la jornada de 37,5 horas, el ugetista dijo que ya hay muchos sectores que la tienen en España y de hecho la jornada media en España es ahora mismo de 38,2 horas.

Óscar Lobo, elegido con el 84% de los votos

Óscar Lobo ha sido elegido nuevo secretario general de UGTCyL con el 84% de votos en el IX congreso autonómico del sindicato según han decidido los 200 delegados con derecho a voto que han participado, con un 16% de sufragios en blanco y dos papeletas nulas.

El actual secretario general de UGT Castilla y León fue el único en presentar su candidatura pública previa a la celebración del Congreso y, de inmediato, tuvo el respaldo del hasta entonces líder, Faustino Temprano, el secretario general saliente que se ha despedido estos días en una consecución de actos muy emotivos sucedidos a lo largo de la celebración del encuentro congresual.

El equipo que acompañará al nuevo secretario general estará integrado por nueve personas que ocuparán distintas secretarías. Tres de ellas, además, con rango de vicesecretaría general. Se trata de 5 hombres y 4 mujeres que ocuparán la vicesecretaria de políticas públicas (Antonia Isabel Guerrero), vicesecretaría de administración y recursos, (Ana Isabel Martín), vicesecretaría de política sindical y salud laboral (Alberto Miguel), secretaría de organización (Carlos Pajares), secretaría de igualdad y políticas sociales (Victoria Zumalacárregui), secretaría de comunicación y relaciones con la sociedad (Raúl Santa Eufemia), secretaría de política institucional y territorial (Rubén Miguel), secretaría de formación para el empleo y diversidad (Ana del Ser) y secretaría de política jurídica y Comunicado de área interna (Alberto Lozano).

El nuevo secretario general anunció la convocatoria de una manifestación autonómica el 15 de marzo para denunciar el abandono de la sanidad en Castilla y León "e instamos al conjunto de la ciudadanía a que respalde y que realmente se garantice una asistencia sanitaria en todos los ámbitos y en todos los territorios de nuestra comunidad".

Su programa de acción que incluye un apartado específico en todo lo que tiene que ver con vertebrar, coordinar y cohesionar el territorio. Esta es una comunidad con una realidad muy diversa y donde también hay muchas diferencias y desequilibrios territoriales y sí que hacemos una serie de propuestas y planteamientos para corregir esos desequilibrios que al fin y al cabo afectan y de lleno a los servicios públicos y al desarrollo de todas las provincias de cada comunidad, y por supuesto afecta a la calidad de vida y a las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras".