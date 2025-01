"Hubo una trama de los trabajadores contra mí", el dueño de General de Cuadros Eléctricos justifica su fraude a la Seguridad Social

"Yo siempre me he vestido por los pies y he pagado todo", advirtió el dueño de General de Cuadros Eléctricos (GCE), José Fernández Alonso, para explicar que "todo es una trama de los empleados, estaban preparando un montaje" para hundirle con su empresa, argumentó ante la Audiencia de Zamora que podría condenarle a 4 años de cárcel como imputado en un fraude de 2,4 millones de euros a la Seguridad Social.

La Fiscalía de Zamora pide a la Audiencia que le condene también a pagar 7,4 millones de euros de multa, las mismas penas que solicita para su mujer, cuyas iniciales son C.G.V., como administradora de la empresa Material Eléctrico Chint; y a N.S.R., exempleada de GCE y responsable de otra de las sociedades, Microplus Word Corporation.

El Ministerio Público acusa a los tres procesados de crear una trama empresarial "para descapitalizar a GCE para que apareciera como insolvente" y no tener que responder de sus deudas con la Seguridad Social.

"¿Quiere decir que había una gerra contra usted?"

"¿Quiere decir que había una guerra contra usted?", preguntó ayer la Fiscalía a José Fernández en el interrogatorio, que le acusa de crear esa trama con Microplus y Chint como sociedades pantalla que le permiten "eludir el pago de las cuotas de sus empleados a la Tesorería de la Seguridad Social". La respuesta del que fue un destacado empresario de Zamora fue contundente: "está clarísimo".

La tesis de la acusación pública es que los tres imputados se pusieron de acuerdo para crear las dos últimas empresas cuando irrumpió la crisis económica de 2011 y la actividad de GCE descendió, una argucia cuyo único objetivo era evitar las cotizaciones por los trabajadores. Esto explica, según la Inspección de Trabajo y el Ministerio Público, la "confusión de trabajadores" de las tres empresas que, en apariencia, eran independientes: una producía los artículos, otra a adquiría material para suministrarlo a GCE y la otra distribuía.

José Fernández, dueño de General de Cuadros Eléctricos, testifica en el juicio de la Audiencia. / Miguel Ángel Lorenzo

Sedes en Villaralbo

La coexistencia de las tres sociedades en naves de GCE en Villaralbo es otra prueba más que expuso ayer la inspectora de Trabajo que testificó, quien visitó las tres sedes de las empresas, se entrevistó con los trabajadores que descubrieron ese "baile" de plantilla de una a otra sociedad y la simulación de actividades independientes, tal y como reflejó en su informe. El mismo que ha servido a la Fiscalía para imputar a José Fernández Alonso, a su mujer y a su extrabajadora de confianza.

La fiscala hizo suyos los argumentos de Trabajo para concluir que los empleados "realizaban de manara indeterminada las funciones en las tres empresas" que para funcionarían como un grupo de sociedades, de acuerdo con el informe de la Inspección , vinculación que lleva al procesamiento judicial de los tres.

Caja y dirección únicas El Ministerio Público describió "el modus operandi" de estas empresas del siguiente modo: "GCE pide un presupuesto a los proveedores y solicita la factura a nombre de Microplus, pero quien recibe esa mercancía es la primera sociedad. Microplus cobraba las facturas". Existe "una caja única, una dirección unitaria", agrega la fiscala antes de dar por probado que "hay una organización unitaria de los trabajadores" de las tres empresas. De modo que, "de los nueve empleados de esta última sociedad, siete están en las instalaciones de Cuadros Eléctricos prestando allí su trabajo de forma permanente; dos de GCE están autorizados para conducir vehículos de Chint que desde 2011 tiene a sus tres empleados trabajando para GCE, una de las trabajadoras limpia en esta última empresa", detalla la fiscala.

Absolución o atenuante de dilaciones

Abogado y letrada de las defensas adujeron para pedir la absolución de los tres procesados que "nunca se ha podido acreditar" la vinculación de sus sociedades, no existe fraude a la Seguridad Social con ánimo de engordar su patrimonio, porque "no tienen nada", han perdido sus propiedades y "han pagado todo lo que han podido", abundó el abogado de la pareja.

La defensa se remitió a la declaración de C.G.V. cuando manifestó que hasta "la herencia de mi padre la hemos perdido" en pagar las deudas de las empresas que administraban. Frente a la afirmación de la fiscala, subrayó que las tres sociedades tenían "diferentes fondos, diferentes capitales y diferentes socios" para destacar los pagos puntuales a la Seguridad Social hasta la crisis de 2012.

La defensa suprimió la palabra fraude por "incumplimiento de pagos al no poder afrontarlos, pero no hay un deseo de eludirlos, no hay una conducta mendaz" que indique delito. Solicitó a la Audiencia que, en caso de condena, aplicara la atenuante de dilaciones indebidas de la causa durante siete años desde la denuncia.

Por su parte, la abogada de N.S.R. alegó que Microplus Word, no tenía deudas en 2016 con la Seguridad Social para incidir en la falta de pruebas que la vinculen con GCEy Chint, "ella estaba en Barcelona".

La condena a 20 años de cárcel por deudas a Hacienda, recurrida al TSJ La Fiscalía puso fin a sus conclusiones con el recuerdo al Tribunal provincial de que José Fernández Alonso y su exempleada y administradora de Microplus Word, de iniciales N.S.R., tienen ya una condena a 12 años de cárcel, el primero; y a 8 años, la segunda. Una sentencia condenatoria "por hechos similares del Juzgado de lo Penal" de octubre de 2024, "confirmada por esta Audiencia" y que en estos momentos se halla en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en apelación. El fallo rechaza el recruso de los dos procesados admite que cometieron un fraude a la Hacienda pública de 1,1 millones de euros para lo que la condenada, "colaboradora necesaria", ocultaba las ventas de Cuadros Eléctricos para lo que las registraba en el sistema informático de Microplus, "empresa pantalla", ya que las magistradas de la Audiencia entienden, con el Juzgado de lo Penal, que es "una extensión de General de Cuadros Eléctricos", que junto a Microplus Germany sirve para no pagar a Hacienda y a la Seguridad Social. "Todos los trabajadores de la empresa GCE sabían que existían facturas realizadas a nombre de Microplus Word y Microplus Germany con el objeto de evitar esos embargos a General de Cuadros Eléctricos" que se creó en septiembre de 1996 para la fabricación de material eléctrico, de acuerdo con el contenido de la sentencia condenatoria que emitió el Juzgado de lo Penal, basada en el informe de la Inspección de Trabajo cuya funcionaria pudo de manifiesto estas mismas pruebas en el juicio de ayer.

