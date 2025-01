La Audiencia Provincial de Zamora respalda la publicación del vídeo comprometido del celador

La Audiencia Provincial de Zamora considera que la grabación y posterior difusión del vídeo en el que se denunciaba el comportamiento de un celador del Hospital Provincial que manipulaba con insistencia sus genitales en su puesto de trabajo "no es ilícita ni ilegal". Al igual que hiciera el Juzgado instructor de la causa por calumnias y atentado al honor y a la intimidad, al Alto Tribunal ha tumbado (esta vez al resolver el recurso de apelación) la querella presentada contra LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y subraya que la imagen del denunciante se capta "en un lugar público, a la vista de todos los usuarios del hospital en el que presta sus servicios".

El vídeo, prosigue la resolución, se graba en el pasillo de control de acceso una vez superadas las ventanillas donde se ubican los administrativos, "espacio público frecuentado tanto por pacientes como usuarios y personal del hospital". En este contexto, afirma el tribunal, "no cabe entender que la grabación realizada en un espacio público y abierto al público sea ilícita ni ilegal". Caso distinto podría darse, matiza el fallo interpretando lo que se considera ámbito privado y ámbito público, si la misma "se hubiere captado u obtenido en un despacho, en una zona privada, en los vestuarios o en los baños del personal". Por lo tanto, y al tratarse de "una zona pública de uso no restringido, no procede calificar" el vídeo como "ilícitamente obtenido ni ilícitamente compartido".

El texto que acompañó al vídeo del celador tanto en web como en las informaciones en papel referidas a los hechos tampoco es susceptible de un delito de injurias para la Audiencia Provincial, ya que al describir la actitud del celador de psiquiatría cuando movía de forma enérgica y repetitiva sus genitales mientras observaba la pantalla de su móvil sentado en una mesa que existe en el acceso a las consultas y servicios no se calificó en ningún momento como masturbación, al considerar que las imágenes ya eran por sí mismas explícitas.

Cronología de los hechos

El 23 de enero de 2024 un usuario del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial denunció a través de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el comportamiento de uno de los celadores. Este trabajador, según el afectado, acostumbraba a manipular sus genitales mientras se encontraba en su puesto laboral y a la vista de cualquiera. Tras realizar las oportunas comprobaciones y determinar que efectivamente se trata de la estancia hospitalaria referida, este periódico publicó el vídeo con la cara del celador pixelada para proteger su identidad y sin ofrecer sus datos personales.

De forma paralela se solicitó una valoración a la Gerencia del Sacyl, desde la que inmediatamente se anunció la apertura de un expediente para determinar si existe o no un reproche laboral por su comportamiento en el puesto de trabajo. Este expediente administrativo aún se encuentra en curso a la espera de su resolución.

La libertad de información, "el nervio de una opinión pública libre"

El auto de la Audiencia Provincial de Zamora en el que ratifica lo ya dictado por el juez instructor, es decir que no existe ningún delito en la difusión del vídeo del celador del hospital, apuntala además la labor pública que desarrolla LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. En su resolución, el Alto Tribunal recuerda que la jurisprudencia constitucional, al abordar la colisión entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, "es proclive a dar prevalencia a la libertad de información, que constituye el nervio de una opinión pública libre".

Una vez trasladada esta decisión al Juzgado número 4 de Zamora, el encargado de iniciar la investigación tras la querella del celador del pabellón de Psiquiatría contra este periódico, el juez instructor ha ordenado el "alzamiento de la prohibición de reproducción, difusión, comunicación y distribución" del vídeo del celador, es decir que se levanta la medida cautelar impuesta al inicio de la instrucción para que desapareciera este contenido del soporte digital del diario hasta que el juez resolviera de forma definitiva, algo que ahora corrobora al eliminar la restricción del contenido informativo que se hizo público el 23 de enero del pasado año.

La resolución de la Audiencia zamorana, tras practicar la correspondiente investigación, entiende que no existe delito en la grabación y difusión del vídeo y que tan solo se habla de una situación "comprometida".