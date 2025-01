Óscar Lobo cogerá en Zamora el testigo de Faustino Temprano al frente de la UGT de Castilla y León

Doscientos veinticuatro delegados que representan a los aproximadamente 70.000 afiliados de UGT en Castilla y León acaban de iniciar en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el 9 Congreso de la organización van a elegir a Óscar Lobo como nuevo secretario general en sustitución del zamorano Faustino Temprano, que llevaba nueve años al frente.

El Congreso votará la gestión del sindicato durante los últimos cuatro años y los futuros órganos de dirección, con la comisión ejecutiva que encabezará Óscar Lobo. Está previsto que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, acuda este jueves a la clausura del Congreso autonómico del sindicato y que se pase también por Zamora el nuevo líder del PSOE de Castilla y León, el soriano Carlos Martínez.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, encabezaba la lista de más de 200 invitados a la gran cita ugetista de Castilla y León, entre los que figuraban el secretario de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, el presidente de la patronal CEOE-Cepyme, Santiago Aparicio, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, la consejera de Empleo, Leticia García, o el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, entre otras autoridades entre las que se encontraban todas las locales, desde el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, al presidente de la Diputación, Javier Faúndez o el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

El escudo social

Redondo destacó que PSOE y UGT "somos organizaciones hermanas, compartimos un modelo de sociedad en el que se avanza en los derechos de los trabajadores. Hay dos modelos, económicos y sociales. El modelo de la derecha, con el que salimos de la crisis de 2008, una crisis durísima, y con una salida de recortes y de un pico de 5 millones de desempleados. Y hay otro modelo, de defensa de los derechos de los trabajadores, del diálogo social tan importante, donde Faustino Temprano ha sido una clave esencial para recuperar ese diálogo social, que ha permitido una salida de la crisis".

Ana Redondo conversa con Vicente Andrés (CC.OO.), al lado de Faustino Temprano / JOSE LUIS FERNANDEZ

"Con esos derechos como bandera", presumió la ministra "estamos viendo que la economía va fenomenal, somos la locomotora de Europa y prácticamente del mundo en crecimiento económico, prácticamente un 3% en el pasado año, creciendo en generación de empleo, 500.000 empleos más el año anterior, 150.000 en Castilla y León en este periodo. Creo que ese es el modelo que los ciudadanos arropan mayoritariamente, y que los trabajadores desde luego quieren, y en el que vamos a avanzar. Y con ese escudo social para la inmensa mayoría del país que hoy está publicado en el Boletín Oficial del Estado se está publicando", en referencia al conocido como decreto ómnibus.

Destacó la incorporación de la mujer al mundo del trabajo: "Somos en este momento prácticamente diez millones de mujeres trabajando, cotizando, un récord absoluto histórico, y nos estamos incorporando a los máximos niveles empresariales de representación. Esta es la ley de paridad que aprobamos el año pasado, y que pretendemos implementar en este año 2025, con la ayuda, por supuesto, del diálogo social y, cómo no, de los sindicatos, y especialmente de la UGT".

Decreto ómnibus

Con relación al nuevo decreto ómnibus y las partes que han quedado fuera respecto al primero que fue rechazado por el Congreso, Ana Redondo señaló que lo importante es que las medidas sociales tan relevantes, como la revalorización de las pensiones, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los hogares, las ayudas de la DANA "o el bono transporte, que hasta yo misma utilizo" estén de nuevo en vigor.

"Con Junts no es que haya cambiado nada, es que seguimos en el diálogo permanente, seguimos en una negociación, me sorprende que no estemos acostumbrados a eso en España. Efectivamente, las mayorías absolutas impiden que haya un diálogo permanente, pero cambia la sociología de nuestro país, ha cambiado completamente el Parlamento y una sociedad más compleja se refleja en un Parlamento más complejo", dijo en relación con el cambio de postura del partido de Puigdemont, que votó él contra del decreto ómnibus en el Congreso y ahora anuncia su apoyo.

9 congreso autonómico de UGT, con el lema "La unión es nuestra fuerza" / JOSE LUIS FERNANDEZ

Rafael Espartero, vicesecretario general de UGT, aseguró que el sindicato mantiene las protestas contra la derogación del decreto ómnibus a pesar de que el Gobierno ya ha publicado otro que además, este sí, parece que tiene asegurado el apoyo de la mayoría de la cámara. "También se aprobó el decreto antes y luego se votó de manera diferente. Las protestas que planteamos para el domingo tienen que ver con el arco parlamentario y la idea de que lo que planteamos es que cuando hay acuerdos de carácter social el Parlamento debería respetar esos acuerdos".

"Lo que no entendemos es que se usen los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos para plantear una lucha partidaria. Desde ese punto de vista, el decreto también estaba aprobado antes y no lo convalidó el Congreso. Lo que estamos planteando es que este decreto debe de ser convalidado porque fundamentalmente satisface los intereses de las clases populares, fundamentalmente de los más desprotegidos".

Espartero anunció que seguirán con las movilizaciones porque "no queremos que se jueguen con los derechos de los ciudadanos. Entendemos que esto satisfacía a mucha gente, hay muchas maneras de hacer oposición y entendemos que la oposición no pasa por castigar ni el bolsillo ni los derechos de los ciudadanos".

