"El arte está en la mirada que tienes del mundo"

El fotógrafo Victorino García Calderón reúne más de 40 fografías en la muestra "Moments" que puede descubrirse en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida

Lleva más de 50 años en el mundo de la fotografía.

Cuando estaba haciendo Bellas Artes conocí a José Núñez Larraz, que fue luego Premio de las Artes de Castilla y León, de hecho, es el único fotógrafo que ha tenido ese galardón en la región. Me impresionaron mucho sus fotos. Él hacía en fotos lo que yo hacía en pintura y …. me pasé a la fotografía (risas).

¿Por qué dice que le impresionó lo que hacía?

Pepe hacía unas abstracciones en fotografía extraordinaria. Creo que es el mejor fotógrafo que ha habido en el mundo haciendo abstracción. Una abstracción lírica maravillosa, estéticamente impecable y con un poder de atracción lumínico, cromático…. fuera de lo común. Yo de todos los fotógrafos abstractos que conozco, me doy por sabedor de toda la historia de la fotografía a nivel mundial porque he seguido a mucha gente y tengo mucha información de muchos profesionales, creo que es el más grande. Y a partir de ahí me animé a hacer fotografía. Yo era muy joven entonces, tenía 18, 19 años. Entonces en mi casa no había cámaras porque no teníamos dinero para cámaras, mis padres eran humildes y no podíamos comprarlas. Yo soy el primer hijo de obrero que ha hecho foto artística en Salamanca. El resto todos eran hijos de comerciantes, empresarios y gente así porque se necesitaba un poder adquisitivo grande para tener una cámara de fotos en los años 70.

El ser un hijo de un obrero ¿le ha marcado a la hora de poder ver la realidad de otra forma ?

Sí y mucho. Mirar la vida desde el punto de vista de tener pocos recursos y poder salir para adelante me ha llevado a tener casi exclusivamente siempre solo una cámara, hasta que se estropeaba y luego la he cambiado por otra. No he pretendido tener equipos y almacenar cámaras en plan museo. Es más, cuando apareció el móvil, ahora ya solo hago fotos con el móvil.

¿Por qué?

Porque llevar dos kilos y medio todo el día, porque yo hago cientos de fotos, miles de fotos al mes, era muy gravoso para mis cervicales y los móviles ahora tienen unas cámaras alucinantes. Yo no echo de menos para nada las dos cámaras digitales que tengo, una Sony y tengo una Canon.

Ha cambiado mucha la tecnología, pero ¿ha modificado su forma de hacer fotografía?

Yo empecé dándoles muy duro porque yo venía del mundo artístico y estaba muy al corriente de todos los movimientos artísticos de vanguardia que había a mediados del siglo XX, sobre todo del expresionismo abstracto americano. Me fascinó el museo de arte abstracto de Cuenca, por ejemplo. Lo que pasa es que desde niño yo amaba el realismo y el Prado, y concretamente Velázquez. Copiar la realidad pintándola, se tarda muchísimo. La cámara me permitía hacer ese proceso mucho más rápido incluso ahondar en una serie larga de fotos, en un mismo sitio, en un mismo lugar o en un mismo concepto ... y dije, esto es maravilloso. Cuando empecé a ver grandes fotógrafos de la historia, me di cuenta que era un arte exactamente igual que el de la pintura, de la música, de la literatura o la arquitectura. El arte no está en la técnica que uses, sino en la mirada que tienes sobre el mundo, eso era para mí fundamental.

La mirada que comparte con el público zamorano estos días está centrada en el paisaje urbano y el paisaje natural, con muchas nieblas.

Yo mantengo actitudes desde hace tiempo políticas de estar en contra de todo lo que signifique racismo, dictadura... y digamos que la fotografía la empleo como una evasión y me gusta perderme entre los colores. Además, busco los momentos más suaves de luz, cuando son el amanecer o el atardecer, si hago fotos de calle o fotos de paisaje. Y me gusta, si tengo un proyecto, desarrollarlo casi siempre en esos tonos lo más suave posible porque eso ahonda en la estética.

Exposición Victorino García en Espacio 36 / Alba Prieto

Habla de la estética y presenta unas sencillas hierbas que transmiten fragilidad y al mismo tiempo una gran fuerza, que son casi hipnóticas.

Son las hierbas del tiempo. Ahora que hay humedad, las hojas en la calle se estiran, aunque estén secas. Las cogimos viniendo de Soria, a pasar por Valladolid, entre los pinares, y las traje a casa. Las clavé en una silla, les puse una camiseta negra detrás y había una luz muy intensa. Son unos fondos absolutamente negros, ellas destacando por esa luz tan bonita que tienen porque parece que brillan. Yo tengo muchas influencias fotográficas y uno de mis maestros fotográficos, s Karl Blossfeldt.

¿Actualmente qué le impulsa a hacer una fotografía?

Cualquier cosa, sobre todo, de la cocina. Si en la compra que hacemos en casa hay algún elemento, alguna fruta o alguna verdura o alguna cosa que o que viene entera o que viene de cortarla que me atraiga su forma, su color... le digo a mi mujer que me deje hacerle una foto. Si salgo a la calle, las nubes, la niebla o el hielo me gustan mucho.

Precisamente en la muestra en Zamora tiene una composición integrada por una serie de imágenes con restos de cencellada.

Todas esas fotos tienen un punto zen, que es otro de mis puntos, no sé si débiles o a favor, yo creo que es a favor (risas). Ese minimalismo del zen me fascina. Me fascina el que con cuatro cosas bien colocadas, tenga armonía. Y eso me lo proporciona los días de niebla, de hielo. La niebla tamiza mucho los fondos, la naturaleza se funde, se va fundiendo en el fondo. La niebla la va tamizando y va fundiendo y va creando unas atmósferas muy difíciles de igualar La niebla te lleva a que las cosas más cercanas las veas con más profundidad y ese difuminado que hay de los fondos en la niebla me parece maravilloso.

Exposición Victorino García en Espacio 36 / Alba Prieto

Usted además es un enamorado de los Carochos.

He ido muchísimos años al Riofrío de Aliste, a Sarracín, a Abejera o bien a Montamarta. También he acudido al festival de la Máscara Ibérica que se hace en Braganza. Son unas manifestaciones ancestrales que me interesan mucho. Creo que es una reminiscencia de ritos que tenían que ver de la relación del hombre con la naturaleza y con los ciclos del sol. Luego las religiones las han intentado hacer suyas como la misma Navidad que está tapando otros ritos más antiguos.

Y ¿dónde qué prefiere fotografiarlas, in situ, en la localidad donde se originan la mascarada o estas concentraciones en los núcleos urbanos?

En el sitio, pero las concentraciones me dan pie a fotografiar máscaras que no he visto nunca, ya que es muy difícil ir a todas ellas. Me gustan mucho todas las mascaradas por las estéticas que tienen.

