El arte hecho por mujeres en el siglo XIX

En el siglo XIX además de la revolución industrial se produjo "una revolución en el mundo del arte en busca nuevas formas de expresión", donde ellas tuvieron un papel relevante. La mayoría "eran hijas de la burguesía", señala la experta María Alicia Santiago Tamame con motivo de la charla "Pintoras y escultoras del siglo XIX", desarrollada el martes en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora.

La licenciada en Historia del Arte comenta que "las mujeres no podían entrar a la academia en aquel momento". "No podían asistir a las clases de pintura natural, no podían ver señores desnudos porque eso iba contra todas las normas de decencia y las que lograban entrar, lo hacían con un permiso firmado por el propio rey".

Entre los nombres que aportó la Catedrática de Ciencias Sociales de Educación Secundaria figuran Rosa Bonheur, artista francesa especializada en pinturas de animales o Elizabeth Thompson, que "hacía cuadros militares". En el ámbito español, la docente citó a la vallisoletana Marcelina Poncela, "madre del escritor Enrique Jardiel Poncela, de origen muy humilde que pintaba paisajes" o a Helena Sorolla, hija de Joaquín Sorolla, "quien hace escultura realista de pequeño tamaño, en casi todos los casos hizo mujeres, tanto bustos como de cuerpo entero".

La experta nombró a la zamorana Nicanora Matilla "quien entra en la Academia de San Fernando, donde había unos 200 alumnos y solo eran seis chicas, pero todas tenían el permiso del rey".

Santiago Tamame ha investigado sobre esta autora que "fue becada por la Diputación de Zamora, estuvo estudiando en Madrid y luego se le perdió el rastro". De hecho, ella ha localizado "en un periódico de Guadalajara una notita pequeñita que decía Nicanora Matilla profesora de dibujo para señoritas y niños".

La experta también aportó el nombre de otra pintora zamorana, la fermosellana Joaquina Serrano y Bartolomé, "una extraordinaria pintora que murió con 30 años. Su primer profesor fue un tío suyo, Joaquín Espalter, y llegó a ser copista en el Museo del Prado" institución que conserva tres obras adquiridas a la artista en el año 1876.

Suscríbete para seguir leyendo