Zamora: ¿Puede entrar el jefe a tu historia clínica para saber si estas de baja?

¿Está justificado o no que el responsable de planificar los servicios sanitarios acceda sin permiso a la historia clínica de un compañero para saber si está de baja?. La Audiencia Provincial de Zamora el pasado diciembre entendió que sí en la sentencia que exoneró a la coordinadora del centro de salud de Camarzana de Tera por entrar en la historia de una compañera. Y ahora tendrá que analizar un caso muy similar, el del exresponsable de Enfermería del centro de salud de Bermillo de Sayago, que accedió en cinco ocasiones sin permiso a la historia clínica de una compañera que estaba de baja.

S.V.E. era el coordinador de Enfermería de la zona básica de salud de Sayago, y este martes se sentaba en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zamora acusado de un delito de descubrimiento o revelación de secretos por funcionario público, con petición fiscal de penas de 2 años y 8 meses de cárcel, nueve de inhabilitación y multa de 18 meses a razón de diez euros diarios y con solicitud de la acusación particular de 4 años y seis meses de cárcel, diez años de inhabilitación y 21 meses de multa a razón de cien euros diarios.

La historia

Los hechos arrancan en marzo de 2022. A una enfermera que estaba en la bolsa de empleo de Sacyl, M.J.H.P. le ofrecen una plaza en Sayago, aunque realmente el contrato que le ponen a la firma es para el puesto de guardias de Enfermería de Fermoselle. La diferencia es que las plazas de Sayago eran para enfermeras de área con el fin de dar cobertura a los distintos consultorios y las guardias correspondientes en Bermillo, mientras que la plaza de Fermoselle es para la guardia de enfermería en solitario, sin médico, los viernes de tres de la tarde a diez de la noche y los sábados, domingos y festivos de diez de la mañana a diez de la noche.

Este puesto de guardias enfermeras de Fermoselle es un destino de "creación política" que no quiere nadie "es como ir a galeras", ya que la enfermera está sola para atender cualquier caso que se presente, lo que crea un estrés importante a las profesionales. En caso de requerir ayuda, tienen que llamar a Bermillo para que venga un médico.

La enfermera firma el contrato sin leerlo y se da cuenta de que le han dado Fermoselle, no Bermillo, pero que ya no se puede dar marcha atrás. La situación le crea un cuadro de "ansiedad reactiva" y su médico de cabecera le da la baja.

El 4 de marzo llama a la Dirección de Enfermería de Atención Primaria de Zamora para comunicar que está de baja, pero el coordinador de Bermillo no sabe nada. "Yo firmé el contrato con la Dirección de Zamora, que es de quien dependen las guardias enfermeras Fermoselle, no de Bermillo", dijo la afectada.

El entonces coordinador, que no es otro que el acusado, S.V.E. viendo que se hacen las dos menos cuarto y nadie ha aparecido a por las llaves para el local de guardias de Femoselle, opta por entrar en la historia clínica de la enfermera que comenzaba contrato y comprueba que está de baja. Acto seguido llama a la Dirección de Enfermería para pedir instrucciones y le dicen que se busque la vida, por lo que rápidamente llama a algún compañero para cubrir el servicio.

Entrada en la historia clínica

La enfermera M.J.H.P. sabe por su médico de cabecera que ha habido un acceso a su historia clínica por parte del coordinador de enfermería, pero lo deja pasar. Pero posteriormente cuando le sale otra sustitución en Benavente y entra a su propia historia clínica comprueba que el coordinador de Bermillo había accedido en cinco ocasiones, los días 4, 14, 24 y 28 de marzo y el 25 de abril y es cuando decide presentar la denuncia penal, además de iniciar los trámites ante Sacyl, procedimiento interno ahora suspendido porque el caso está en los tribunales.

Además del acusado y acusadora declaró el director de Enfermería de Atención Primaria de Zamora, Manuel Fraile, quien explicó que lo normal es que sean los trabajadores afectados los que avisen al centro de salud de su situación de baja, ya que el trámite formal es demasiado lento, puede tardar varios días y se requiere más agilidad para organizar la asistencia.

La afectada entiende que se ha vulnerado su intimidad, lo que ha agravado su situación de ansiedad, al no saber qué datos ha podido obtener de su historia el acusado. Defiende que ella actuó de la manera más lógica, ya que el contrato de Fermoselle lo hizo la Dirección de Enfermería, no tiene nada que ver con el equipo de Bermillo y, por tanto, a quien comunicó la baja, a primera hora de ese mismo viernes, nada más obtenerla, fue a la Dirección de Enfermería.

Su abogado se preguntó por qué el coordinador no llamó a la propia afectada o a la Dirección de Enfermería para conocer si había alguna incidencia, en lugar de entrar directamente en la historia clínica, un acto que Fraile no justificó, ya que, admitió, es al menos de dudosa legalidad, aunque sea por razones de organización del servicio. Y desde luego Sacyl no tiene ninguna instrucción dada a los coordinadores de que puedan entrar en la historia clínica de sus compañeros.

Derecho básico a la salud

La defensa entiende acreditado que el único fin de su patrocinado al entrar en la historia clínica fue conocer si la enfermera estaba o no de baja, ya que era vital ese dato para organizar la asistencia sanitaria, que también es un derecho básico de la población. Las fechas del acceso a la historia solo para ver la pestaña de incapacidad temporal, son los del ya referido 4 de marzo para saber si está de baja, varios lunes más para comprobar si se confirmaba y el último jueves próximo a la finalización del contrato.

Entiende que la justificación de su patrocinado para acceder a la historia clínica está clara, no ha mirado más que la pestaña de la incapacidad temporal, ni ha generado ningún perjuicio a la compañera, cuyo estado de ansiedad se debió a que firmó un contrato equivocado: le dijeron que era una plaza para Sayago, pero le dieron a la firma uno para Fermoselle y lo rubricó sin leerlo, con lo que aceptó un destino que nadie quiere por las condiciones de hacer guardias en solitario y sin respaldo médico.

Pidió, por tanto, la libre absolución de su patrocinado, quien no hizo otra cosa que asumir su responsabilidad, que no era otra que asegurar la asistencia sanitaria de la población, un cometido que solo podía realizar él, ya quedesde la Dirección de Enfermería inicialmente lo que le dijeron es que se buscara la vida para encontrar sustituto cuando faltaba solo una hora para empezar el turno de Fermoselle. "No podía dejar colgados a los pacientes", señaló el letrado.

La fiscal, por su parte, recordó que el mero acceso a la historia clínica de una persona si su conocimiento ni consentimiento, un documento muy sensible y que afecta a su intimidad implica ya la comisión de un delito. Por tanto no comparte que se pueda entrar en un documento así para ver si un subalterno está de baja. Y en todo caso hay una fecha, la del 25 de abril, cuando la plaza de Fermoselle ya estaba ocupada por otro sustituto, en la que no existe justificación para que el coordinador entrara en ese documento.

¿Una práctica habitual?

Aunque parecen casos raros, lo cierto es que el hecho de que los coordinadores de los centros de salud entren en la historia clínica de sus compañeros puede ser una práctica bastante habitual en Zamora. De hecho ya son dos los casos que han llegado hasta la Audiencia de Zamora, que en una primera sentencia ya ha dado carta blanca a los coordinadores a acceder a la historia clínica de los compañeros de baja, por razones organizativas.

Pero es que además hay otros procedimientos iniciados en vía judicial. El propio director de Enfermería de Atención Primaria de Zamora, Manuel Fraile indicó que tiene que acudir como testigo a otro juicio en Benavente por hechos similares de acceso no permitido a la historia clínica, práctica que en ningún momento está avalada por Sacyl.

