CCOO y UGT se movilizan en Zamora por las pensiones y culpan a "la polarización de la derecha"

Los sindicatos CCOO y UGT se concentrarán el domingo día 2 al mediodía en la Plaza Mayor de Zamora, al igual que harán en todas las capitales de provincia españolas, en protesta por la no aprobación del decreto ómnibus y la paralización de las medidas sociales que implicaba.

"Estamos en contra de tanto oportunismo político y esta polarización de las derechas que han votado en contra", ha declarado la secretaria provincial de UGT de Zamora, Trinidad Acebes, que ha lamentado que ese rechazo al decreto que permitía la subida de las pensiones vaya a afectar a miles de personas en Zamora, tanto los cerca de 48.000 pensionistas como los usuarios del transporte público o los que perciben el Ingreso Mínimo Vital.

Las consecuencias del voto contrario de PP, Junts y Vox a ese decreto las pagan familias que pasan situaciones de necesidad, jubilados y pensionistas o viajeros frecuentes del transporte público, motivo por el que las organizaciones sindicales han reclamado al Gobierno de España que vuelva a sacar el decreto ley y "se aprueben definitivamente las medidas", ya que en caso contrario "se está lastrando la economía" y la mejora de los colectivos afectados directamente por las medidas.

En ese aspecto ha insistido también el secretario provincial de UGT de Zamora, Juan Escudero, que ha echado en cara al PP que, si no estaba de acuerdo con alguna de las medidas del decreto, no se haya abstenido en vez de votar en contra para no perjudicar a quienes pagan las consecuencias Ha recordado además, que el PP ha utilizado como excusa la entrega de una vivienda al PNV, como las que se devolvieron del patrimonio sindical incautado durante el franquismo, y una supuesta subida del IVA de productos básicos, que en el decreto "no lo pone por ningún sitio", ha advertido.

UGT y CCOO han recordado igualmente que aunque esta vez han sido esas cuestiones del decreto la disculpa para votar en contra, el PP ya ha votado en muchas ocasiones en contra de las mejoras sociales, como la subida del salario mínimo o la reforma laboral. Del mismo modo, en otras ocasiones los populares se han opuesto a la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, como hicieron en 2021. "Los planes de pensiones tiran mucho, por lo visto", ha declarado Escudero.

Sobre la propuesta de "trocear" el decreto para que sea aprobado que plantea el PP, el sindicalista zamorano ha indicado que podría plantearse si fueran ellos los que gobernaran, pero como son oposición deben ajustarse a lo que hay.

Por todo ello, UGT y CCOO han reclamado una respuesta masiva de la ciudadanía a la convocatoria de movilización del domingo, con la que pretenden lograr que el Gobierno apruebe un nuevo decreto que contenga las medidas sociales del ómnibus.

