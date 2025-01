Corría el agua barrosa, a media tarde, por el humilde arroyo de Valorio. O por el arroyo de Valderrrey, pues ambas denominaciones sirven para entenderse. Corría…, porque no es infrecuente ver seco su cauce, y no solo en la temporada estival. “Parece un mar”, decía con tono irónico un paseante, de los que frecuentan el bosque, de los que no pueden pasar ni un día sin acudir a visitarlo. Tal vez de los que ‘institucionalizan’ la costumbre. Su mascota miraba al agua, que bajaba rápida, como incrédulo ante lo que veía. “Está desbordado”, dijo el hombre, y se despidió.

El arroyo de Valorio, desbordado / P. H. A.

El arroyo, de curso breve, que está sombreado por los árboles del bosque, el “pulmón” verde de la ciudad, va a desaguar al viejo Duero. Hoy, con son alegre. Con frecuencia, su cauce se llena de maleza y sedimentos, además de basuras, lo que obliga al Ayuntamiento a efectuar labores de limpieza, pues en la época veraniega, y en el tramo final (la zona correspondiente al aparcamiento de las caravanas y al inicio del barrio de Olivares), se producen fuertes olores por las basuras y el estancamiento de escasas aguas, lo que origina la putrefacción de algunas plantas.

Paralelos al arroyo discurren paseos y sendas, que son muy frecuentadas por los ciudadanos, muchos acompañados por sus mascotas. En ese tramo es menor la “contaminación” del curso fluvial. La conservación de ese espacio natural merece toda la atención, tanto por parte del Consistorio como de la ciudadanía. Algunos paseantes detenían su paso para observar…, para contemplar la resurrección del arroyo.

Cuando el río suena…