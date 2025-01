El refranero estaba vivo en boca de nuestros abuelos. Se encontraba a gusto en el pueblo llano, que lo intercalaba en las conversaciones cuando la situación requería puntualizar una cuestión. Por lo general, solía tener un propósito moral o pedagógico. Era un dicho de carácter sentencioso, basado en la experiencia, donde el fin perseguía el consejo o la enseñanza. En los pueblos de nuestra provincia, en la Zamora más olvidada y vaciada de vigor, todavía se alcanza a escuchar esas expresiones que, en algunos casos, son normativas. Que se lo preguntan a esos mayores que toman el sol en invierno.

"Agua de enero, cada gota vale un dinero" o " el sol de enero, poco duradero", ¿conoces estos refranes zamoranos? ¡Ponte a prueba! / Cedida

En una corta frase, con rima o sin ella, el refrán podía decir mucho. No se trataba de proverbios o adagios ingeniosos, pero aportaba sabiduría de raíz popular, pedagogía sobre conductas o comportamientos, a la dura vida campesina. Animaba a la reflexión (piensa, haz, no hagas, ten en cuenta). Podía utilizarse para muy variados asuntos.

Esa utilización no era cosa vulgar, únicamente de gente rústica, pues destacados autores, con Cervantes a la cabeza, lo emplearon en sus obras. El alcalaíno dio esta definición en el Quijote: “Son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos”. Antes de que su uso pudiera perderse, algunos estudiosos recogieron y recogen esos refranes, que tienen muy diverso carácter, que atienden a muy distintos temas. Con la entrada del mes de enero, he preguntado a algunos viejos del lugar. Dejamos aquí un racimo de tales expresiones populares que estuvieron en boca de nuestros abuelos. La sabiduría popular, así como la forma de vida, los mantuvo vivos (su estructura lingüística ayudaba a su permanencia en la memoria) hasta ayer. No deben desdeñarse.

Agua de enero, cada gota vale un dinero.

Con nieve en enero, no hay año fulero.

El sol de enero, poco duradero.

En enero no te separes del brasero.

Enero caliente, el diablo trae en el vientre.

La nieve de enero es de bronce, la de febrero de madera y la de marzo de agua.

No hay luna como la de enero, ni amor como el primero.

Poda en enero y cava en febrero, y conseguirás un racimo entero.

Si en enero la cigüeña para, la nieve será rara.

No es cosa de preguntar cuántos conocían este puñado de refranes. Es muy posible que supieran de alguno. Para más información, esos mayores que toman el sol invernal como si vieran pasar la vida.