Manifestación de los taxistas de Zamora por el precio de los seguros

"Una póliza puede llegar a superar los cuatro mil euros, aunque el titular no haya tenido siniestros". Es la realidad que describe Jorge Alonso Muriel, presidente de Autotaxi Zamora que es una de las dos asociaciones gremiales que han convocado una movilización del sector para este miércoles a 11.00 a 14.00 horas en la plaza de la Constitución.

Es la repercusión en Zamora de la gran movilización nacional prevista en Madrid en esa misma fecha que movilizará a los taxistas desde el Ministerio de Transportes hasta el de Economía.

¿Qué piden los taxistas?. Poner coto a una escalada de precios de los seguros que consideran injustificada, con los datos de siniestralidad en la mano. "Le cuento mi caso particular. Llevo 14 años de taxista, con cien mil kilómetros anuales de recorrido urbano. No he dado un parte en mi vida. Pues bien, me llega la póliza y me cobran exactamente el doble". Y, encima, "a callar, porque hay compañías que no aseguran a los taxistas y compañeros que están en el Consorcio de Compensación de Seguros", indica Jorge Alonso.

"No hay una regulación y cada compañía aplica las tarifas que quiere. Pero se han puesto todas de acuerdo", por lo que no funciona el mercado de libre competencia: los taxistas tienen que pasar por el aro si quieren estar asegurados.

Los ayuntamientos obligan a los taxistas a tener unas cláusulas especiales que incluyen por ejemplo indemnizaciones más altas a los familiares en caso de fallecimiento de un pasajero. Pero la realidad es que "en 20 años no se ha matado nadie en España viajando en un taxi".

Se dan casos también extremos como el de un profesional que tras firmar y pagar la póliza, el seguro le exigió además hacer un seguro de vida y hogar "porque si no lo echan. Lo tiene metido en el juzgado porque a esto no hay derecho".

Que aflojen el pistón

"Lo que pedimos a las compañías de seguros es que aflojen el pistón y cobren algo que sea equitativo", considera Alonso.

La Asociación Antaxi, convocante de las protestas a nivel nacional ya pospuso una primera movilización porque coincidió con el episodio de la DANA. Ahora retoma estas movilizaciones: "El incremento de los precios de las pólizas de los seguros representa una amenaza para el sector del taxi", señala en un comunicado, ya que es un servicio público, pero muchos profesionales no pueden asumir tan elevado coste.

Los taxistas piden la implicación de las autoridades para resolver este problema, la "protección del profesional del taxi de las prácticas abusivas" y también la de las administraciones autonómicas y locales, responsables de la normativa reguladora del sector.

Además los taxistas encuentran dificultades adicionales para poder asegurar vehículos cero emisiones y Eco, debido a las pegas de las aseguradoras.

"Hay taxistas que están intentando hacer el seguro con compañías de Portugal", asegura Alonso.

